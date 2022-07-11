特企／逾七成父母恐淪「假性陪伴」　互動中斷雪上加霜！

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【亞尼克第18屆寫生比賽】活動資訊

活動官網：https://yannick2022.com

繳件期間：2022年7月8日至8月18日

繳件方式：至活動網站「我要繳件」專區，填寫您的參賽資料並將畫作上傳即可

(繳件抽Apple好禮：Apple IPad Air、Apple Watch7等好禮，7/24前繳件加碼抽Mac筆電！)

獲獎公布時間：2022年8月31日於亞尼克寫生比賽官網公佈得獎名單