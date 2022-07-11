泉裕泰憶安倍昔交付任務　不要讓台灣民眾孤單

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泉裕泰說，對於台灣很多朋友前來向已故的前首相安倍致意，日本非常感謝，安倍的逝世讓日本感到很悲哀，台灣朋友也分享悲哀的情感，為安倍祈禱，他非常感謝。
泉裕泰說，他2019年被任命為日本台灣交流協會駐台代表，外派前他和其他獲任命的大使一起去拜訪當時的首相安倍，原本只是例行一般的說話、拍照場合，安倍鼓勵期勉大家未來的工作，但結束正要離開時，安倍突然刻意點名叫住泉裕泰。
泉裕泰轉述，安倍特別叫住他說：「泉代表，你要去台灣嘛！台灣跟日本有特殊歷史關係，所以呢，做事時很需要考慮台灣民眾的感情，不要讓他們覺得寂寞。」他表示，安倍要他好好想一想怎麼做，期待他能跟台灣合作得很好。
泉裕泰說，安倍提醒他在台灣的工作特別需要考慮民眾感情，現在失去了安倍前總理，但努力推動日台關係的方向絕對不會改變。
泉裕泰無限感慨地說，以前講到日台關係，都對安倍有點依賴心，「現在安倍已經不在了，我們怎麼辦呢？」他語帶哽咽地說，「我個人的感覺是，有一點孤兒的感覺。」
泉裕泰強調，日台關係非常重要，安倍說台灣有事就是日本有事，也就是日美同盟有事，這樣的主張在日本已經愈來愈被認識了，他還是會繼續努力學習安倍的外交政策，尤其是與台灣關係方面，還要盡最大的努力來推動。（編輯：翟思嘉）1110711