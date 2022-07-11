性感菇農工作片瘋傳！本尊IG洩出玄機 網嚇：真的菇農？
前些日子有位女菇農的性感照在網路上瘋傳，讓不少興奮直呼「農場還有缺人嗎？」事後也被起底該名菇農為泰國女DJ「 Niparat konyai」，只不過因為造型好玩而已。然而近日，又有網友將該女DJ在香菇農場工作影片以及照片放上臉書社團，再次掀起討論，然而這次卻有網友發現亮點，驚見該名泰國女DJ的IG疑似有玄機，揭露自己真的是菇農的身分，掀起話題。
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並且上傳一段12秒的影片，影片中一名火辣正妹黑色熱褲以及白色上衣，在某菇場鐵皮屋內工作，由於工作場所天氣炎熱，辛勤工作的她衣服都已經被汗水弄溼透；另外也貼出穿著灰黑色熱褲加上橘黃色的短袖上衣與香菇的合影。
不少網友看完之後紛紛留言「菇寮工作哪邊應徵呢？」、「這間公司福利不錯」、「哇靠是真菇農還是假的啊？」、「有這種同事都有動力工作了」；但也有老司機一眼就認出表示「上次就發過了，泰國女DJ Niparat konyai」、「她雖然是女DJ，但菇寮好像是她家的喔，她常常幫忙」、「看一下IG簡介有標記一個菇寮，上面也有她採收的照片，應該是自家的菇寮」、「哇靠！去看她IG發現好是真的菇農欸...有標記自己家的菇寮推廣的樣子」、「IG超多採香菇的影片跟照片」。
而仔細看Niparat konyai的IG會發現，確實有許多貼文都是在菇寮所拍攝，且服裝都不盡相同，感覺時常出入在此地，加上簡介上頭確實也標記一個菇寮推廣帳號，內容包括香菇種類介紹、Niparat konyai自己採香菇的成果照等等，因為網友的轉傳，讓不少網友推測「看來真的是自家菇寮，DJ斜槓菇農的概念」，又掀起熱議。（編輯：張嘉哲）