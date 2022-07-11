網購變漢堡！「夏日海洋蝦皮聯名堡系列」嚐鮮趁現在

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於蝦皮購物與拉亞漢堡本次創意合作，蝦皮購物行銷長湯玉如指出：「蝦皮購物積極拓展與多元品牌的夥伴關係，期望透過資源整合與意想不到的話題活動，帶給用戶檔檔新鮮、意猶未盡的消費體驗；今年蝦皮購物更首度與拉亞漢堡跨界合作，共同激盪出最有趣的聯名合作，而下半年蝦皮購物也將推出更多元與驚奇的品牌聯名，讓消費者能享受到最實質與創新的服務體驗。」此外，拉亞漢堡首次進軍電商產業，拉亞漢堡執行副董徐沛源亦表示：「拉亞漢堡產品口碑累積許多忠實消費者，今年夏天推出非常具有獨家特色的豪邁炸蝦系列漢堡，配料豐富且口味清爽的產品組合，並透過蝦皮購物的創新異業合作、進駐電商，持續接觸更多的年輕消費族群，讓早午餐的客群更加多元，相信透過此次的活動合作，能讓更多消費者以新的銷售模式品嘗到拉亞漢堡產品，不僅有料更是有趣，持續帶給消費者在產品體驗上的驚喜。」
蝦皮購物x拉亞漢堡獻「夏日海洋蝦皮聯名堡」 7.18再抽一年份免費早餐
一日之計在於晨，天天都在煩惱早餐吃什麼嗎？蝦皮購物與拉亞漢堡攜手宣布，獨家推出期間限定的「夏日海洋蝦皮聯名堡系列」，早餐菜單即刻加入最新、最讚的新選擇！即日起至9/11，全台500間拉亞漢堡門市皆可享用到美味的蝦皮聯名堡系列；搭配蝦皮購物7.18月中狂購節消費熱潮，即日起至7/17用戶凡上站提早領取7.18全站免運券，就有機會獲得一年份拉亞漢堡早餐，多樣選擇天天吃都不膩；歡慶聯名合作，7.18月中狂購節再加碼天天抽蝦皮雙蝦米堡，邀請全台消費者體驗創意聯名的美味滋味！
為了滿足全台消費者的味蕾，蝦皮購物與拉亞漢堡此次共推出5款聯名新品，讓用戶自由選擇喜歡的口味！
大份量大享受的「超蝦雙料系列」
「爆料炸蝦厚牛堡」經典厚實牛肉，搭配口感酥脆的炸蝦天婦羅與清爽的萊姆塔塔醬，一次享受雙主料帶來全新好滋味的衝擊；「卡滋雙蝦堡」由炸蝦天婦羅搭配厚實爽脆的蝦排，雙蝦出擊迸發出滿滿的海味，喜歡米飯口感，還可將麵包換成「蝦皮雙蝦米堡」，一蝦堡兩吃法，誠意獻上最美味的早餐新選擇。
頂級口味首選「龍蝦沙拉雙料系列」
加入明太子及淡淡山葵風味的龍蝦沙拉，除了可以搭配阿拉斯加鱈魚組成「鱈魚龍蝦沙拉堡」，也可以選擇搭配經典厚實牛肉組成「超牛龍蝦沙拉堡」，不論是哪種主餐，完美的醬料都可以讓食材之間完美結合，一口就能享受到多層次風味，讓美味交織在口中！
7.18月中狂購節，領免運抽拉亞漢堡一年份早餐 活動頁：https://sho.pe/47s5x2