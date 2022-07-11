▲ 福斯商旅 Crafter 福祉車新登場 舊換新專案優惠 10 萬限量 30 台

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升降或斜坡套件搭配多樣的輪椅配置，滿足各種無障礙「行」的需求
Crafter 福祉車以長軸高頂打造，並為不同需求買家帶來 5+4 隱藏式升降機與 8+1 鋁合金斜坡板兩種座椅規劃，以滿足各種無障礙的需求。無論是 5+4 隱藏式升降機或者 8+1 鋁合金斜坡板，都完整保留九人座乘坐機能。不僅如此，Crafter 福祉車更針對隱藏式升降機與鋁合金斜坡板提供4年隨車保固。
其中 5+4 隱藏式升降，即 5(一般座位)+4(輪椅數) 的座椅規劃，搭配來自於義大利的「隱藏式升降機」。安裝在車輛底盤的半自動伸縮式升降機能夠提供 350 公斤乘載能力，就算是輪椅乘客與陪伴者同時站在上面，甚至電動輪椅都能夠輕鬆應對，同時亦不會佔到車內空間。另外 8+1 鋁合金斜坡板，即 8(一般座位)+1(輪椅數)車艙規劃，搭配則是來自於瑞典的「鋁合金斜坡板」，機器重量只有 24 公斤的系統，讓使用者可以從容操作；鋁合金斜坡板最大乘載重量甚至來到 400 公斤之譜，也能夠讓電動輪椅順利通過。
Crafter 福祉車維持 Crafter 九人座客車原有的車體基礎，長軸高頂車長 6,836mm、車寬 2,040mm、車高 2,590mm 與軸距 4,490mm 的車體尺寸；而車艙空間則最寬 1,832mm、最長 4,300mm、最高 1,961mm 都完整保留。其寬敞高挑的車內空間，讓輪椅使用者或是陪伴者皆能在車內享受舒適接駁旅程、甚至能夠輕鬆站立。
性能、安全不妥協 提供高規、安心的乘坐體驗
Crafter 福祉車引擎室內的 2.0 TDI 渦輪增壓柴油引擎可以為長軸高頂車型將最大馬力與最高扭力提升至177PS、41.8kgm 水準，配合 8 速 Tiptronic 手自排變速箱，可兼顧性能與油耗表現。而像是 Crosswind Assist 側風穩定輔助、MCB 二次碰撞預煞、駕駛疲勞警示、TCS 循跡防滑控制、ASR 加速循跡控制等都是標準配備。
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建議售價：
- Crafter 九人座客人長軸高頂售價：新台幣 2,538,000 元。
- Crafter 福祉車套件為新台幣 490,000 元。