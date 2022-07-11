自駕，迎賓兩相宜 ─ Audi A8 55 TFSI quattro享譽版試駕

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台灣是中小企業非常發達的國家，許多中小企業主的座駕，除了家庭使用、偶爾也得擔任接待賓客之用，所以大型豪華房車一直都有穩定的銷量，即便當前銷售量已被SUV侵蝕掉不少，但畢竟大型豪華房車對品牌來說還是有指標意義在，所以各豪華品牌並不會輕易放棄該級距市場，且以所謂1A2B領銜的豪華品牌大型房車級距，大多都會同時推出標準軸與長軸車型，其中長軸車型主要是提供後座買家選購，而標準軸就較偏向自駕了。
本次試駕的A8 55 TFSI quattro享譽版，是目前第四代A8的小改款後車型，標準軸設定，軸距為2,998mm；既然是偏向自駕取向，所以台灣奧迪將媒體駕車選擇了大型豪華房車較少見到的金屬軍裝綠，獨具特色，而相較於小改前，導入了全新鍍鉻翼端帆水箱護罩設計，搭配3D 立體感的前保桿、車頭鍍鉻下氣壩及車尾鍍鉻下擾流設計更顯俐落風格，另頭尾燈亦換上新式燈光造型設計，勾勒出新式運動優雅感。
算是最早起使用LED燈光的Audi，被不少車迷戲稱為被車廠耽誤的LED燈廠，在台灣引進的A8車系上，全車系標配HD Matrix 高階矩陣式 LED 極光頭燈組及數位式OLED尾燈，其中數位式OLED尾燈除視不同車型及調至「動力Dynamic模式」配有專屬離家與返家的動態展演功能，給予具科技質感的行車體驗之外；OLED燈組於下列情況將啟動車輛警示功能，如當車輛於靜止時，系統偵測到後方來車距離低於二公尺，所有 OLED 燈組光源會全數亮起以警示後方人車注意，提升後方辨識度與道路安全性，搭配車內全方位安全輔助系統，進而保障全車乘員及周圍用路人的行車安全。
其實在試駕A8 55 TFSI quattro享譽版前，也好一陣子未試駕到車長超過5米的大型房車，坦白說，剛取車後上路，還真有那麼一點不習慣它的尺碼，尤其是在市區車陣中穿梭，總有那麼一點顧忌，不過隨著相處時間增長，大約兩、三小時後，便漸漸習慣它的駕駛感，對於車輛四周的距離越來越能夠掌握，也逐漸忘了它有5,190mm的車長，與1,945mm的車寬。
動力配置上，搭載了3.0升V6 汽油渦輪增壓引擎，加上48V 輕型複合動力系統，最大馬力為340hp及最大扭力達500Nm，並搭配Tiptronic 八速手自排及quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，動力飽滿不在話下，全力跑起來份量十足，十分有快感，畢竟是輛超過5米的大車，不太可能說它有多靈巧，不過在山道上的可控性仍高，要維持一定的速度不算困難。
A8 55 TFSI quattro享譽版在全面配置數位座艙後下，整體操作介面都十分就手，我甚至認為現行世代的Audi新車，大量使用觸控螢幕介面，比起過去用大型旋鈕為主軸的介面來的更直覺好用，想要什麼操作什麼功能都可以直接觸控，不用再用旋鈕轉來轉去，便利性更高。
其實一直以來即便自己不需要用到這麼大的車，對大車也沒有特別喜愛，但每回試駕大型豪華房車，都還是感到一種特別的舒坦感，跑起來四平八穩，又有氣勢，難怪受到許多人喜愛。A8 55 TFSI quattro享譽版的建議售價為438萬起，基本上市場同級車並不多，其駕控表現都在水準之上，同時也兼顧了一定的後座舒適機能，在自駕與迎賓間取得很好的平衡，相當適合喜歡有一點新意的實用派企業主使用。
| 車型
| Audi A8 55 TFSI quattro享譽版
| 長寬高(mm)
| 5,190x1,945x1,474
| 軸距(mm)
| 2,998
| 車重(kg)
| 2,038
| 引擎型式
| V6 DOHC 24V 渦輪增壓汽油+48V輕油電
| 排氣量(c.c.)
| 2,995
| 最大馬力(hp/rpm)
| 340/5,000-6,400
(48V Mild hybrid + 11 hp / 2,700 - 2,900)
| 最大扭力(Nm/rpm)
| 500/1,370-4,500
(48V Mild hybrid + 55 Nm / 0 - 1,270)
| 變速系統
| tiptronic 八速手自排
| 傳動型式
| 前置四驅
| 前懸吊
| 五連桿
| 後懸吊
| 五連桿
| 輪胎尺寸
| 265/40R 20
| 0-100km/h加速(秒)
| 5.6
| 極速(km/h)
| 250
| 基本建議售價(萬元)
| 438.0