▲ Volvo 凱桃中壢全新展示暨服務中心即日起試營運

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二樓規劃新車展售與客休空間，包含新車展示區、客戶休憩區、Volvo Fika、洽談室、商務區、精品展示區、兒童遊戲室、育嬰室與友善廁所。凱桃汽車特別聘請航空公司專業講師訓練接待團隊，只為提供 Volvo 車主尊榮如頭等艙等級的頂級服務。等待愛車期間，車主可以享用與胡同燒肉合作的精緻餐點、全球前三大咖啡烘焙商 LAVAZZA 供應的現磨咖啡、法國藍帶主廚學院認證的 Patisserie F2 特製法式點心，配上一旁 Volvo 汽車精心挑選的北歐生活與知性書籍系列，帶領車主進入舒適自得的閱讀時光。三樓規劃 VIP 新車交車室配置廢氣抽除系統，而建置中的 Volvo Professional Car Care 車美專業工作室則與英國皇室認證的汽車美容護理品牌 AUTOGLYM 合作，以頂級高規技術呵護消費者的愛車。
為符合原廠永續環保的 VRSE 5.0 規範，Volvo 凱桃中壢據點於頂樓設置太陽能板，其一天回收八小時的電量約可達 800KW，足以讓 Volvo XC40 Recharge 行駛 4,800 公里；帷幕外觀選用膠合夾膜玻璃，透光度佳且具隔熱功能，可降低冷氣電力虛耗；全棟建築採用 LED 節能照明燈具及雨水回收系統，落實 Volvo 節能減碳的永續理念，為台灣綠能轉型盡一份心力。
為慶祝 Volvo凱桃中壢全新展示暨服務中心試營運，即日起至 8 月 31 日止，前往 Volvo 凱桃中壢據點賞車即贈 Volvo 原廠精品帽子乙頂（價值 $882），預約試乘試駕即贈原廠精品保溫杯乙只（價值 $1,470），原廠精品優惠 8 折起，消費滿 $15,000，即贈原廠麋鹿鑰匙圈乙只；車主返廠鈑烤維護消費滿 $20,000，即贈 Volvo Professional Car Care 精緻棕櫚蠟護理體驗卷乙張（最高價值 $3,300），數量有限送完為止。
【Volvo 凱桃中壢全新展示暨服務中心】詳細資訊
地址：桃園市中壢區志廣路 100 號
展示中心營業時間：周一至周日 8:30 - 20:30
服務廠營業時間：周一至周六 8:30 - 17:30
電話：03-4020-123