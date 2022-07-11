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VV 高雄民族服務中心擴大落成、My Volkswagen 功能全面升級

▲ VV 高雄民族服務中心擴大落成、My Volkswagen 功能全面升級
▲ VV 高雄民族服務中心擴大落成、My Volkswagen 功能全面升級

2GameSome - 有車賞

2022-07-11 23:55:00

台灣福斯汽車攜手太古汽車集團，將原大順服務中心搬遷至 Volkswagen 高雄民族服務中心，整合資源並且深化在地連結，服務更多 Volkswagen 車主。

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Volkswagen 民族服務中心位處高雄市交通要道，總佔地面積 620 坪，依照德國原廠標準設計，導入 New Volkswagen 品牌識別，帶給消費者舒適的休憩空間與便利的保修服務。此外，台灣福斯汽車不僅在服務中心引進數位工具應用，更持續於線上推出貼心服務， My Volkswagen® 新增「專屬保修建議」功能，車主只要輸入行車里程，便能了解愛車狀態和 60 天內之回廠保養資訊，成為最有力的車輛管家。

全新 Volkswagen 高雄民族服務中心總腹地面積 620 坪，依據德國原廠標準設計，備有齊全完善的機具設備，由明亮溫暖的空間設計結合數位服務應用，提供消費者舒適自在的保修環境，加上移植德國原廠的頂尖技術與專業，協助車主擁有完善售後服務。

Volkswagen 民族服務中心以玻璃帷幕引進室外自然光，室內設有溫潤質感的原木高吧桌，精心準備的風味小點，提供車主回廠保養愛車之餘擁有愜意的休憩氛圍。而維修服務中心設置電子看板顯示車輛保養進度，同時設有 10 區工位，讓 Volkswagen 車主享受專屬的回廠保修空間。

為持續打造最完善的售後服務，只要透過 My Volkswagen®，車主便能一手掌握愛車資料，客製化紀錄愛車維修保養資訊，例如車款、車身號碼、掛牌日期等。下載人次突破 20 萬的 My Volkswagen®，繼「鈑噴估價服務」功能後，台灣福斯汽車進一步推出「專屬保修建議」功能，車主可依據使用狀況，取得客製化的保修時程與資訊，僅需簡單輸入目前的行車里程數，系統便提供未來 60 天內的回廠保養建議，包含日期、里程與保養項目。此外，車主可點選「儲存建議」至車主專區查詢記錄和本次建議內容，或點選「預約保養」查看服務中心資訊，完整 My Volkswagen® 專屬平台。

Volkswagen高雄民族服務中心

* 地址：807 高雄市三民區民族一路618號

* 服務中心專線：07-310-9771

* 服務中心營運時間：周一至周五（8:30 至19:00）／週六至週日（8:30 至17:30

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