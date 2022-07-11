▲ VV 高雄民族服務中心擴大落成、My Volkswagen 功能全面升級

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Volkswagen 民族服務中心位處高雄市交通要道，總佔地面積 620 坪，依照德國原廠標準設計，導入 New Volkswagen 品牌識別，帶給消費者舒適的休憩空間與便利的保修服務。此外，台灣福斯汽車不僅在服務中心引進數位工具應用，更持續於線上推出貼心服務， My Volkswagen® 新增「專屬保修建議」功能，車主只要輸入行車里程，便能了解愛車狀態和 60 天內之回廠保養資訊，成為最有力的車輛管家。





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