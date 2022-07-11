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全台阿瘦街邊門市可購買 eMOVING 電動自行車

▲ 全台阿瘦街邊門市可購買 eMOVING 電動自行車
▲ 全台阿瘦街邊門市可購買 eMOVING 電動自行車

2GameSome - 有車賞

2022-07-11 23:55:00

今夏 eMOVING 與阿瘦皮鞋合作，以全新的異業銷售通路，即日起可至阿瘦皮鞋 96 家協銷門市與 9 家展車門市選購 Shine（前膝置物盒版本）或 Bobe 電動自行車，本月購車再加贈資生堂頂級萬元保養組。

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eMOVING 提供安全有保障的電動自行車產品，車身小巧輕盈不含電池僅有 40 公斤，可攜式鋰電池更提供 2 年保固，同時支援多元充電方式：包括將電池帶回家充電，或透過車輛直接充電，每次充滿電僅需 1.87 元，成為經濟實惠的交通選擇。eMOVING 的電動自行車更通過 1 萬 8 千公里耐久、耐震動、衝擊、過放電、循環壽命、車體摔落、涉水等七大測試，品質有保障，因應 11 月 1 日電動自行車領牌新法上路，未來領牌也不用擔心。

現在可於阿瘦皮鞋 96 家協銷門市與 9 家展車門市選購 Shine 或Bobe 電動自行車。Bobe 造型簡約時尚，採用歐規 35W 高亮度頭燈，讓出入安全好行。本月在阿瘦門市購車，再贈資生堂頂級萬元保養組，車款價格及詳情請洽阿瘦門市或 eMOVING 客服專線: 0800-030-580、阿瘦客服專線: 0800-027-688。

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