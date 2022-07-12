製造、非製造業前景樂觀　中經院估下半年營運有望好轉

中華經濟研究院今（12）日發布今（2022）年上半年台灣採購經理人（PMI）營運展望調查，調查指出，與去年下半年相比，今年上半年製造業及非製造業的營運狀況以及利潤方面皆不如預期，但是僱用人數均是呈現擴張，顯示仍樂觀看待經濟前景，中經院也預估今年下半年營運狀況有望較上半年好轉。
中經院今日舉行「漲價、去庫存壓力暨地緣政治風險下的台灣產業—2022上半年台灣採購經理人展望研討會」，院長張傳章致詞時指出，根據調查結果顯示，今年上半年與2021年下半年比較，製造業今年營運狀況遠不如預期，指數中斷連續3期擴張轉為緊縮，營運狀況比前期大跌13.9個百分點，來到46.7%。
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儘管如此，展望未來，中經院仍「預期」今年下半年營運狀況，有望較上半年營運好轉，製造業跟非製造業的預期指數分別為57.1%跟58.7%。
在利潤率部分，張傳章提到，製造業今年上半年利潤率下降的企業家數遠高於2021年底的預期，利潤率指數續跌至38.8%，連續2期下降。製造業也預期2022年下半年利潤率將持續較上半年下降，指數為48.9%；受疫情衝擊，非製造業今年上半年利潤率表現遠不如預期指數驟跌13.9個百分點至41.5%，不過非製造業預期2022年下半年利潤率將好轉上升，指數為53.8%。
根據中經院調查顯示，本土疫情衝擊國內消費，攸關內需產業的非製造業者預估今年第2季營收平均減少9.64%，第3季則平均減少4.15%，住宿餐飲、其他非製造、營造不動產、運輸倉儲、批發、零售業等所受衝擊相對嚴重，尤其住宿餐飲以及包含旅遊代訂、展覽相關的其他非製造業，第2季營收平均減少 25%至40%。
台灣金融研訓院董事長吳中書於會中表示，近期各預測機構陸續下修全球經濟成長率預測，若美國、中國經濟放緩，會對台灣出口表現帶來壓力，但由於下半年有投資、消費兩股支撐力道，因此從調查上來看，製造業跟非製造業對投資意願還算是擴張。
吳中書進一步補充，疫情高峰已過，休閒旅遊業預期將會蠻蓬勃發展，「會為下半年景氣帶來力道。」他說，下半年外需動能恐較不足，然而，投資、民間消費有望持穩，「台灣經濟應可維持在一定水準！」