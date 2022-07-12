製造、非製造業前景樂觀　中經院估下半年營運有望好轉

中華經濟研究院今（12）日發布今（2022）年上半年台灣採購經理人（PMI）營運展望調查，調查指出，與去年下半年相比，今年上半年製造業及非製造業的營運狀況以及利潤方面皆不如預期，但是僱用人數均是呈現擴張，顯示仍樂觀看待經濟前景，中經院也預估今年下半年營運狀況有望較上半年好轉。



中經院今日舉行「漲價、去庫存壓力暨地緣政治風險下的台灣產業—2022上半年台灣採購經理人展望研討會」，院長張傳章致詞時指出，根據調查結果顯示，今年上半年與2021年下半年比較，製造業今年營運狀況遠不如預期，指數中斷連續3期擴張轉為緊縮，營運狀況比前期大跌13.9個百分點，來到46.7%。





我是廣告 請繼續往下閱讀