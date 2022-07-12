▲ 結合第一萬間 7-ELEVEＮ 門市開幕！台泥儲能亞萬充電站啟用

我是廣告 請繼續往下閱讀
NHOA.TCC 台南亞萬站使用飛宏科技 DC 快充樁、設置1座快充樁2槍，預計提供嘉南地區上千台 CCS1 及 CCS2 規格電動車。針對電動車主擔心被油車佔位的問題，亞萬站推出車牌辨識系統，並結合智慧地鎖，讓電動車主可以安心到超商充電、休憩、購物。當電動車抵達亞萬站後，車辨系統會判斷車牌是否為電動車，然後在駛入車位時，地鎖會自動降下。也請留意，油電混合車暫時無法適用此站服務。
歡慶亞萬站啟用，在 7/12~8/12 期間，電動車主至亞萬站充電滿 11 度，就送 77 元充電金。1 個會員帳號 1 天限贈送 1 次無法累加，7/31 前獲得充電優惠的車主，NHOA.TCC 將在 8/1 自動匯入充電儲值金，8/1-8/12 獲得充電優惠的車主，將在 8/15 匯入充電儲值金，充電金無使用期限但須綁定電子支付。車主可以在前往亞萬站前先加入 NHOA.TCC LINE 好友，填寫資料成為會員，選擇綁定信用卡或 LINE Pay 作為支付工具。成為 NHOA.TCC LINE 會員，可以使用 LINE 直接坐在車上啟動充電，充電過程中，可隨時透過 LINE 即時掌握充電進度，也可以在 line 或充電樁螢幕上終止充電，充電完成後也會在 LINE 上獲得充電交易明細和發票載具。
到亞萬站充電，不用坐在車上等，可以就近至7-11亞萬門市逛逛，統一企業旗下 Semeur 聖娜、Mister Donut、COLD STONE、博客來、21 TOGO、K•Seren 等品牌都在這進駐。台泥儲能 NHOA.TCC 除了在 7-11 亞萬門市建置結合儲能、能夠穩定電網的新世代充電站，還協助此門市導入結合太陽能光電之不斷電系統。電動車主到亞萬站補充電力，還可以體驗充滿新能源概念的超商。
NHOA.TCC 台南亞萬站地址：台南市安平區永華路二段 812 號 7-11 亞萬門市後方停車場（建平八街健康三街口）