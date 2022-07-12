▲ GoShare 蟬聯「2022 臺灣服務業大評鑑」共享機車業金牌獎、獨得科技創新服務獎

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「臺灣服務業大評鑑」今年邁入第 11 屆，專業神秘客從全台 30 個行業、345 家企業中篩選出 30 家金牌企業及一家「科技創新服務獎」特別獎企業。GoShare 新事業總監姜家煒出席領獎時指出：「疫情為全球按下重置鍵，企業應該提升韌性，運用這個契機持續創新，才能突圍引領新常態消費模式，走向永續經營。非常感謝『臺灣服務業大評鑑』連續兩年的大力肯定，我們希望讓 150 萬用戶感受到，共享機車服務不只有一種形式，就像在多重宇宙中可以有多種樣貌，在大家想得到或還沒想到的地方，GoShare 都能與志同道合的夥伴一起扮演好服務的角色，發揮更大價值。」
GoShare 作為城市交通的關鍵推手，除了讓消費者透過手機 App 隨時租借路邊車輛，進一步發揮「端至端平台」強大的客製化與整合能力，切入不同產業，讓電動機車體驗更貼近生活所需。看準房地產業轉型浪潮，GoShare 於今年 2 月聯手台灣營建業領頭羊潤泰創新，把一整套共享機車服務變成住家和商辦公設，住戶下樓就能租到社區專屬的電動機車到附近用餐購物，填補了短程接駁的空白，未來還將移植到公司園區、學校、飯店等地，支援跨區辦公、上課或輕旅行。
此外，GoShare 掌握自用車搭配共享運具的未來移動趨勢，率先顛覆傳統共享與購車互斥的印象，讓消費者在 Gogoro 生態系中自由選擇最適合的移動選項。今年 6 月，GoShare 連續第二年祭出「小豬撲滿」服務，消費者每騎一趟 GoShare 就能自動存入 Gogoro 購車金，9/7 前到全台 Gogoro 門市購車最高現折 $3,600 元，讓希望擁有電動機車的用戶或親友，可以加速入手心儀座駕。
GoShare 多角化佈局和創新體驗不僅在台灣帶起全新移動風潮，其創新平台力也成為帶動海外市場普及電動化交通的敲門磚。2020 年 12 月，在政府與企業紛紛立下減碳目標的的印尼雅加達，GoShare 協助移動服務平台龍頭 Gojek 在最短的時間內建置完整的企業交通方案，一手包辦車隊、能源網路、雲端管理後台和車輛租借 App，便於 Gojek 司機騎乘電動機車完成叫車、外送等業務，還能隨時到當地的 GoStation 電池交換站補充能源，為城市及企業的零碳佈局打下堅實基礎。