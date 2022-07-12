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2022夏季飲品推薦｜超夯五桐號泰奶、迷克夏SHA樂冰、大苑子愛文芒果冰沙….小孩才做選擇，這些我都要！

2022夏季飲品推薦｜超夯五桐號泰奶、迷克夏SHA樂冰、大苑子愛文芒果冰沙….小孩才做選擇，這些我都要！
2022夏季飲品推薦｜超夯五桐號泰奶、迷克夏SHA樂冰、大苑子愛文芒果冰沙….小孩才做選擇，這些我都要！

ReadyGo

2022-07-12 18:00:21

尋常的日常，飲料店新品非比尋常！今年夏季眾多知名連鎖飲料店推出超吸睛新品，芒果冰沙、泰式奶茶…讓手搖控們得以嚐鮮，吹起了搶喝風潮～今天ReadyGo就來盤點最近飲料店推出的特色夏日閃亮新品們，看完沒有想來一杯的，小編不信！

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五桐號－手沖泰奶系列

以茶起家的五桐號近日首推「手沖泰奶系列」不僅只有外觀上的吸睛，在推出後成功擄獲大眾的味。開賣後就引起搶喝風潮，首週就熱銷千萬杯！除了調配出號稱「超完美手沖比例」的泰式奶茶，近日推出新款，加入了五桐號的招牌配料，讓特殊的泰式濃醇風味也有料了！「珍珠手沖泰奶」加入代又蜂蜜的軟Q招牌白玉珍珠，「綠茶凍手沖泰奶」則是加入招牌台式手工凍，讓泰式奶茶多了一抹綠茶香。而五桐號泰奶系列成為大眾為之一亮的有料系奶茶，讓咀嚼控也獲得滿滿的享受。

五桐號泰奶
五桐號泰奶
圖片來源／五桐號官網

迷克夏－SHA樂冰

迷克夏全新重量級冰沙《SHA樂冰系列6/8要和大家見面了！一次推出四款全新口味冰沙，不怕沒得選，是怕你選不出來！「爆米香擂茶」是客家經典擂茶風味加上爆米香，穀米甜香融合茶香。「醇濃巧可」的法式香濃巧克力，含有苦甜風味與醇濃奶香，一杯巧克力就能讓你有美好心情。「宇治焙茶」是將迷克夏經典熱銷的抹茶飲品製成冰沙，絕對會是抹茶空的首選！而「繽紛莓果」中加入的覆盆莓果粒重回初戀那種微酸的青澀感，是少女的最愛～

SHA樂冰 A4 官網_工作區域 1
SHA樂冰 A4 官網_工作區域 1
圖片來源／迷克夏官網

大苑子－愛文芒果冰沙

芒果旋風再來襲，最大杯愛文芒果冰沙就在大苑子！這次新品是含有1000c.c的超大杯愛文芒果冰沙，一杯就含有４顆以上的芒果，來自屏東枋山枋寮，真材食料、新鮮直送。滿滿果肉和濃郁芒果香的冰沙飲品，會是芒果控們的最佳解暑聖品！6/3正式上市，愛吃芒果的，不能錯過～

thumbnail_愛文芒果冰沙最大杯_宣傳圖
thumbnail_愛文芒果冰沙最大杯_宣傳圖


圖片來源／大苑子官網

可不可熟成紅茶－冰鳳春芽

融合春末清甜芳香和初夏熱帶風情的「冰鳳春芽」在可不可熟成紅茶甘甜上市！這款新品是由台灣綠茶作為底蘊，加入微酸甜的鳳梨果肉和微量金桔點綴，沒有奶味的厚重感所以非常消暑解渴。初嚐有旅茶清香的甘甜，尾韻則帶有鳳梨香的酸甜，適合想清爽一夏的你～

可不可紅茶
可不可紅茶
圖片來源／可不可熟成紅茶官網

貢茶Gong cha

韓國剛上市，台灣秒跟上！貢茶全新「黃金珍珠」輕奢登場！獨特的甜蜜香氣及剔透的琥珀色澤，帶來如星光般閃耀的完美外觀，以及口感絲滑綿密的奢華享受。這次韓國貢茶才剛推出「黃金珍珠」新品，台灣6/16(四)火速跟上，不用飛韓國就能嚐到黃金珍珠的迷人風味，期間限定只銷售1個月，售完為止。搭配推出兩款新品分別為，奶茶控最愛的「黃金珍珠絲滑奶茶」、清涼消暑的「黃金珍珠鳳芒果茶」，帶來完美細膩的全新食感！

貢茶｜黃金珍珠
貢茶｜黃金珍珠
圖片來源／貢茶官網



原文出處 : ReadyGo 2022夏季飲品推薦｜超夯五桐號泰奶、迷克夏SHA樂冰、大苑子愛文芒果冰沙….小孩才做選擇，這些我都要！

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