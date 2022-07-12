2022台東旅遊懶人包｜遨遊純淨山谷水岸的台東 「三天兩夜」放逐之旅，盤點精華景點、溫泉、住宿資訊！

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台東小野柳
小野柳是東部海岸最南端的風景據點，因為地形外貌與北關的野柳相似，因此被稱為「小野柳」。豐富的生態和巨大的珊瑚礁群形成讓人驚艷的自然景觀，不但可以拍出張張景象遼闊的美照，更能觀賞到奇岩巨石和穿梭其中的小生物，可以待上一個下午！
台東小野柳（圖片來源/[email protected]）
｜地址：台東縣台東市松江路一段500號
華源海灣
華源觀景台在近一兩年已是IG的秘境打卡景點，範圍不大、緯度不高的觀景台走起來非常親民，而最美的畫面則是下方的蓄水池，因平靜地水平面會倒印出天空的顏色，故被網友們稱為「天空之鏡」，面對著華源海灣，望著海天一色的美景，不禁讓人心曠神怡，也不愧對「秘境」一詞了。
華源海灣（圖片來源/[email protected]）
｜景點地址：台東縣太麻里鄉台9線395.5 公里
金剛大道
台東最美的天堂公路就是「長濱金剛大道」，整條筆直的大道周圍兩旁就是田地平原，沒有任何人造建築或電線桿，一邊通往的是遠方有屢屢白雲在山頭上的金剛山，另一邊直通的就是蔚藍廣闊的太平洋。在這條號稱最美台灣公路上，可以大口呼吸新鮮空氣，回歸最純樸的台灣風情。
金剛大道（圖片來源/@IGamb_ww）
地址：臺東縣長濱鄉長光社區忠勇自行車步道 (東13線，長光產業道路)
台東三仙台
說到台東三仙台大家應該都不陌生，一定會想到這個八拱橋，三仙台是看日出的好地方，也是賞星空的好去處，不過你可曾走過八拱橋到對岸登島？若有時間，建議大家可以步行到對岸登島，爬山三仙台燈塔、走訪合歡洞，會有意想不到的美景喔~
三仙台（圖片來源/[email protected]_chiang）
地址：台東縣成功鎮基翬路74號
台東熱門打卡景點＃山系列
天山農場-金針花田
台東知本的天山農場金針花田是台東的隱藏版景點，開放時節為5~7月。種植密集度很高，置身其中時宛如再走一張金黃色地毯。一整片的鮮豔黃色搭配淡藍天空拍照起來非常顯目，山谷的蜿蜒起伏也使得整個畫面有層次感。到台東也可安排賞花行程，整片花海盡收眼底也是非常迷人的景緻。
金針花田（圖片來源/IGourtime_photo）
地點： 台東縣卑南鄉33鄰樂山92號
台東森林公園－琵琶湖
來到台東絕對不能說你沒有去過台東森林公園，租台腳踏車，暢遊在美麗的山水風景中，成為畫裡的一抹倩影。公園內有許多美麗的景點，其中最為著名的是離正門口不遠的「琵琶湖」，清澈的湖水配上藍天白雲的倒影是眾人前往朝聖的原因，木棧道平台向湖水延伸，特別有置身仙境的感覺。快帶著家人來趟自行車小旅行！
台東森林公園（圖片來源/[email protected]_pic）
地址：台東縣台東市華泰路300號
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台東夜景推薦
星星部落景觀咖啡
座落在最無光害台東，是台灣少數的自然淨土，到這當然少不了觀星的行程！這邊推薦台東夜景行程，抬頭仰望星空的浪漫，順便欣賞台東的燈火闌珊。星星部落景觀咖啡是在城市近郊，可俯瞰整個台東城市夜景和星宿。小木屋前方有大片草皮，戶外座位區較熱門，所以可以趁開店時搶視野好的位子唷～
星星部落景觀咖啡（圖片來源/@IGruuu.ruby）
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台東熱氣球嘉年華
台東每年最具特色的就是熱氣球活動，今年的主題為「熱氣球為你加油」將於 7/2 日至8/15日舉辦。熱氣球繫溜體驗也為每次民眾搶購的重點活動，可以坐上熱氣球俯瞰整個台東鹿野高台，會是個難得的人生體驗！推薦此項一日行程，可以享受徐徐的夏季清爽涼風，順便俯瞰整個翠綠台東。
台東熱氣球嘉年華（圖／[email protected]）
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台東野溪溫泉
金峰野溪溫泉
金峰溫泉算是方便好上手的野溪秘境，不必跋山涉水，從一旁的停車場只須走約5分鐘的路程，整座溫泉池被岩壁包圍，隨處可見白煙氤氳，旅人們可以在此盡情享受煙霧瀰漫的靜謐時光。因位於大武山自然保留區內，較鮮為人知，因而金峰溫泉近乎完整的保留了原始風貌，泉質清澈透明，可飲可浴，想感受純淨無汙染的清新空氣與芬多精，不妨前往一探究竟。
圖片來源/[email protected]
｜景點地址：台東縣金峰鄉
轆轆野溪溫泉
轆轆溫泉是全台最大的溫泉，隱身在山區深處，到那裡需要陡峭的山間小路並穿越樹叢或溯溪而上走長長的河道，來回需耗費近10小時的路程體力不夠的人可是泡不到這夢幻溫泉浴的！當地的沙地相當適合紮營露營，經過整天的奔波跋涉後可以就地紮營，自行生火煮食，到了夜晚還可欣賞峽谷之美。
※前往轆轆溫泉必須辦理入山證，除了上警政署網站申請，也可順路在海端派出所現場申請。
圖片來源/[email protected]
｜地址：台東縣海瑞鄉
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台東市區住宿推薦
｜The GAYA Hotel｜
The GAYA Hotel是位在台東市區，坐落台東鯉魚山腳。強調從文化出發，結合台東在地歷史、文化、山川、海洋與原民文化來做建築設計的雛形，用文化堆疊出歷史建築，也保留台東人的老靈魂。房型內部走的是純淨典雅的白色設計，給人乾淨明亮的感覺。The GAYA Hotel頂樓還設有無邊際泳池，泡在水中享受陽光灑於水面波光粼粼的舒適時，還能直接欣賞到整個台東市的城市街景，周圍還有翠綠的縱谷山脈可以眺望。
The GAYA Hotel（圖片來源／@IGoooo321280）
The GAYA Hotel（圖片來源／@IGcynthia.7_k）
｜地址：台東縣台東市新生路169號
The GAYA Hotel-優惠方案
台東海景住宿推薦
｜富杉晴Rich-Sunshine Inn｜
富杉晴Rich-Sunshine Inn民宿將台11縣山海景緻全都打包！富杉晴Rich-Sunshine Inn分為A棟面山、面海以親子為概念的木質調風格打造，而B棟整體裝潢為純白輕工業風，房內陽台則是面花園、面山景。民宿外是廣闊的綠花庭院，休假日不妨來享受在椰林交錯的樹蔭底下散步、躺在藤編發呆椅上，愜意度過假期時光吧～
富杉晴Rich-Sunshine Inn（圖片來源／＠yoyo_chang__）
富杉晴Rich-Sunshine Inn（圖片來源／＠valerie___lin）
地址｜台東縣卑南鄉富山村杉原70號
富杉晴-優惠方案
｜21國際度假村｜
位於台東鹿野鄉，隱藏在台東唯一的水上星空木屋渡假村，21國際度假村園區內，擁有降溫沁涼的浪漫戶外泳池、大小朋友可以一同在草皮上盡情玩耍的綜合球場和飄逸茶香的午茶亭等，提供多達十個開放式環境設施，21國際度假村生態豐富自然空間足夠，不必擔心待在度假村內無聊，只怕你玩到時間不夠呀，來到這徹底拋開城市枷鎖解放自己吧～
21國際度假村（圖片來源／21國際度假村官網）
多達五種房型，每間採光都極佳，一覽湖光山景，21國際度假村附中西式早餐外，還有提供午、晚餐。距離鹿野車站只需要10分鐘車程即可抵達，是個慢活沉思的好地方。
21國際度假村（圖片來源／21國際度假村官網）
地址｜台東縣鹿野鄉永安村永樂路306巷7號
21國際度假村-優惠方案
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原文出處 : ReadyGo 2022台東旅遊懶人包｜遨遊純淨山谷水岸的台東 「三天兩夜」放逐之旅，盤點精華景點、溫泉、住宿資訊！
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