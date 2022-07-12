我是廣告 請繼續往下閱讀
阿里山高山茶舉世聞名，這家隱身於阿里山中的「山角鐵茶屋」坐擁雲霧繚繞的茶園中。木質調的現代感建築設計加上週圍壯麗的阿里山景，在這休憩片刻的旅人都能被這山巒美景給療癒！室內設置特殊的「茶空間」，大片的落地窗直接對著外頭的自然風景，泡茶同時往外看，彷彿就在看一部壯闊清幽的山海大片。熱門打卡地點就在戶外喝茶區，因茶樓位置高的關係，逢特殊時刻還能俯瞰大片雲霧瀰漫的仙境般場景，同時欣賞週圍的茶園梯田風光。
圖片／@IGdoris__0705
圖片／@IGtrippertea
圖片／@IGtrippertea
｜地點：嘉義縣梅山鄉樟樹湖27號
｜電話：05-256-2820
｜營業時間：預約制（詳情見官方IG）
｜IG帳號：trippertea
森鄰水岸景觀咖啡館
桃園角板山上的森鄰水岸景觀咖啡館宛如現實版世外桃源，內部擺設木頭製成的桌椅，裝潢壁紙也為溫馨暖色調的歐式街頭風。咖啡廳週圍種滿各式鮮豔的花朵，彷彿真的踏進一座歐式鄉村小屋。最熱門的打卡景點就在咖啡廳的戶外長廊，其視野景觀非常好，將整條新溪口、吊橋、山谷保收眼底。在陽光明媚的午後來一杯下午茶，與家人、情人、姊妹們一起欣賞怡人的山湖水景。咖啡館容納的人數很多，隔成不同特色的座位區，可180度觀賞到不同的水岸景致。
圖片／@IGteddyyy0701
圖片／@IGchaijun0116
｜地點：桃園市復興區一鄰2號
｜營業時間：週一～週日 10:00-19:00
｜電話：03－382－2108
｜ＦＢ：森鄰水岸景觀咖啡館
隱茶
隐茶是位於南投車埕的貯木池畔，傳統的日式歷史建築配上週圍環繞的樹林生態池湖畔，經典呈現日本當地的場景。在這取景拍出的照片每張都像偽出國照，建築與山林倒映湖光，散發日式傳統山景迷濛的濃厚氣息！隐茶提供多樣化的茶品、點心、簡餐，運用台灣高山茶，茶湯香氣多層次而回甘。而其室內設有日式座墊需要席地而坐的形式，可體驗傳統日式茶道過程。在這邊盤腿而坐靜靜享用好吃的餐點和高山茶，再從玻璃窗外欣賞風景享受放鬆時悠然慢活的閒情逸致。
圖片／＠IGpear_huang_liz
圖片／＠IGpear_huang_liz
｜地址：南投縣水里鄉民權巷101-3號
｜營業時間：週一～週五 10:00-17:00 六日 10:00-18:00
｜電話：04－9277－6471
｜官網：隱茶 STEAM
日見森嵐
位於新竹的日見森嵐是一個在半山腰上的景觀咖啡廳，戶外還設置簡約大地色的水泥座椅和飲料放置架，可於品茶時近距離接觸自然風光。戶外大片的透明玻璃伸展台為其熱門打卡地點，景觀視野非常好也非常好拍照，可以拍出置身山林間的超自然系照片。咖啡廳附近有泡溫泉的「石上湯屋」也是同個老闆開的，許多遊客在泡完湯之後會再選擇到此咖啡廳用餐和欣賞層層山巒美景，是雙倍的放鬆享受呀~
圖片／@IGweiru0310
圖片／@IGweiru0310
｜地點：新竹縣尖石鄉45號
｜營業時間：週一～週日 11:00-19:30
｜電話： 03-584-2603
｜ＦＢ：日見森嵐
山巴咖啡
九份是充滿懷舊味道的地方，山城裡充斥著許多低矮磚房。良好的階梯式結構山坡讓遊客可以居高俯瞰整座基隆山，天氣晴朗時可以欣賞山城的優美清翠景致；當有些起霧時，整座山城會被裊裊白雲壟罩，而遠遠一處的龜山島彷彿置身雲海上的天空之城。這家位於九份山上的「山巴咖啡」就是可以欣賞九份的美的一隅，分為室內與戶外飲用區。戶外的座位寬敞還可以享受山海景第一排的視野，還有人會在這邊戶外畫畫寫生！室內為復古歐式風格，還放置許多油畫藝術品，可以在典雅溫馨的空間享受甜點和飲品。
圖片／@IGshihhhhhhhh
圖片／@IGkewpiebay
圖片／@IGhavenn_travel
｜地點：新北市瑞芳區輕便路352-1號
｜營業時間：週一～週日 10:00-19:00
｜電話：02－2496－0838
｜ＦＢ：山巴咖啡
【延伸閱讀】
【台中咖啡廳｜新社】推薦5家隱藏版咖啡廳 在小森林裡享用咖啡清香
全台避暑景點｜台灣10大避暑聖地 酷夏就要透沁涼玩！消暑路線特輯
原文出處 : ReadyGo 全台5間山林景觀咖啡廳｜遨遊雲端！山水湖光中啜飲茶湯，人間仙境裡享受與世無爭的寧靜時光
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至[email protected]