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台股重挫389點！金管會關注3動向　必要時祭穩定措施　

▲台股再失守萬四大關，金管會也表示，若有非理性下跌，必要時會採取穩定股市措施。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股再失守萬四大關，金管會也表示，若有非理性下跌，必要時會採取穩定股市措施。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

2022-07-12 19:16:38

美國財報週即將開跑，投資人持觀望態度，美股4大指數下跌作收，台股今（12）日亦跌破萬四大關，終場下跌389點，收在13950點，跌幅2.72%，成交金額新台幣1996.69億元。面對台股重挫，金管會也再次喊話，今年以來美股及主要亞股也大多呈現下跌，台股跌幅介入其中，國內上市櫃公司營運表現仍屬穩健。金管會會密切注意國際金融市場變化、總體經濟及台股表現，若股市出現非理性下跌，必要時會採取穩定措施。

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金管會指出，與美股、亞股相較，台股今年至7月11日下跌21.29%，美股那斯達克指數跌27.31%，韓股21.41%、美股道瓊工業指數跌14.21%港股跌9.72%，上海股市跌8.96%，日股跌6.87%，台股表現介於主要股市跌幅之間。

若單就6月至7月11日美股與亞股表現來看，大部分股市也都呈現下跌，其中台股跌14.68%，韓股跌12.87%，美股那斯達克指數跌5.87%，美股道瓊工業指數跌5.51%，日股跌1.71%，這樣看起來台股還是跟國際主要股市表現相當。

就外資動向來看，金管會說，今年到7月12日為止，外資賣超新台幣9676億元，但截至6月底外資累計歷年來的匯入，還是淨匯入2234億美元，所以目前看來外資仍呈現持續投資台灣的狀況。

此外，上市櫃公司今年6月份累計營收結算總共達20.6兆元，年增11.04%，上市櫃公司營運表現還是屬於穩健的，證交所及櫃買中心今日也提醒投資人關注公司基本面，在7月4日、5日及11日也有提醒投資人，避免市場謠言及不實資訊干擾證券市場，並提醒投資人謹慎確認相關訊及審慎投資。

金管會也強調，會密切注意國際金融市場變化、總體經濟及台股表現，若股市出現非理性下跌，必要時會採取穩定措施。至於那些是非理性指標，原則上會參考股市相關數據，包括台股價量、信用交易融資融券情況及外資買賣超，這些會綜合考量才能夠判斷，不是單一指標來看。至於市場是否有禿鷹出現？現在沒有這情況發生。

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