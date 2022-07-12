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Maruti Suzuki Grand Vitara將於印度重出江湖，現行Vitara進入產品末期，有待更新

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-07-12 21:25:20

Toyota才於日前於印度發表了全新的油電混合動力CUV ─ Urban Cruiser Hyryder，共同合作開發的Maruti Suzuki也將推出自家版本，而且還將重啟大家熟知的車名「Grand Vitara」。

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Toyota與Maruti Suzuki合作於印度開發新世代CUV，基於Toyota TNGA GA-B平台打造，Toyota Urban Cruiser Hyryder搶先上市，動力系統有兩種選擇，一為Suzuki研發的1.5升12V輕油電混合動力系統，另一為Toyota研發的1.5升Hybrid油電混合動力系統，其中Toyota的混合動力系統，在純電模式下可行駛25km。

而在Maruti Suzuki部分，則是另公布了僅短短10秒宣傳影片，影片中秀出了車尾的Grand Vitara銘牌，代表Urban Cruiser Hyryder的雙生車將會用上Grand Vitara之名，Maruti Suzuki表示Grand Vitara在定位上，將會高於目前印度市場中的Brezza和XL6，車長推估為4,365mm，軸距為2,600mm。內裝陳設也會與Urban Cruiser Hyryder大致相同，中控配有9吋觸控螢幕多功能主機、7吋數位儀錶、皮革內裝與可選配天窗。

動力系統也將與Urban Cruiser Hyryder採相同配置，Suzuki的輕油電混合動力系統具備102PS最大馬力，Toyota的混合動力系統則有116PS最大馬力，基本都採前輪驅動配置，但Suzuki身為越野車專業品牌，則預計還會推出四輪傳動版本。

全新Grand Vitara將在7月20日在印度發表，8月公布售價；而全新Grand Vitara除了於印度販售外，也將計畫銷往其他國家，現行版的Vitara自2014年在巴黎車展發表至今，已將近8年，已然進入產品末期，印度Grand Vitara問世後，Vitara是否加快更新速度，或是直接以Grand Vitara取代，勢必備受注目。

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