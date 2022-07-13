NOW早報／甫動手術！賴清德穿護腰赴日　代台灣告別安倍

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賴清德是台灣現任副總統，旋風訪日並被當地媒體捕捉行蹤，係台日斷交以來赴日出訪官員的最高層級，日本媒體更以「台灣副總統」、「2024年台灣總統可能候選人」的頭銜報導賴清德，受到全球關注。
知情人士透露，由於台日並沒有正式邦交關係，此行必須相當低調，除了總統府對此事未多評論外，外交部也以「私人行程」低調回應。
該人士透露，即便如此，根本不需要擔心國民黨等在野黨持續唱衰，「明眼人都知道，這是非常重要的任務，也是對台日關係很重要的突破，實際上就是『特使』性質」。
親賴的立委透露，賴清德昨天從松山機場出發，希望任務單純化，也完全沒有被同班機的乘客拍到，是到了安倍在澀谷的家門前才被日媒拍到。
該人士表示，賴清德此行還需要戴著護腰，但因為這是非常重要的任務，除了對安倍的情誼與思念以外，同時也是台日關係很重要的一次突破，所以一定要完成任務。
另名知情人士則透露，即使到前天晚上，中國方面還不斷施壓，賴清德在下榻的旅館仍持續掛心，「不過最重要的是，賴清德也並不想要額外造成困擾，所以非常有分寸、恪守默契」，至今可算是挺順利。
該人士也表示，此次閃電訪日行程，是繼賴清德上次以總統特使身分出訪後的又一重要行程，更可以看得出賴清德在處理外交事務上更加成熟。另據了解，今晚賴清德就會返抵台灣，一切還是會低調處理。
今日天氣／週三炎熱防中暑 山區、西部午後防大雨
根據中央氣象局預報，今（13）日東南部迎風面地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區雖仍為多雲到晴，不過午後雷陣雨的範圍擴大，除了各山區，西半部平地午後降雨也增多，並有局部較大雨勢發生的機率。清晨到上午中部以北沿海地區有零星短暫陣雨。
而溫度方面，今天各地高溫仍普遍在32到34度，部分地區會再更高，花蓮縣縱谷、屏東及宜蘭近山區或河谷也有局部36度以上高溫發生的機率，氣象局也發布高溫警示，提醒多留意防曬防中暑。
國安基金決議啟動護盤！史上第8次 關鍵原因曝光
國安基金昨（12）日召開第113次臨時委員會議，由於台股盤中大幅下跌，盤中最低13928點為近期最低點，距離今度高點18619點，下跌4691點，跌幅達25.19%，面對近日成交量萎縮，且外資持續賣超，市場投資信心明顯不足，考量國際政經情勢不確定因素仍多，經國安基金管理委員會討論及共識決議，授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。
國安基金也說明啟動護盤原因，台股今（2022）年上半年度下跌3393點，上市股票市值蒸發金額達10.1兆元，皆為歷年同期最差。昨日收盤13950.62點，跌幅2.71%，7月累計下跌875.11點，其中單日下跌逾300點達3日，跌幅遠較鄰近國家深，恐慌氛圍濃厚。同時，台股成交量亦逐漸縮小，買盤縮手，投資信心明顯不足。
此外，今年至今外資累計賣超逾9000億元，衝擊台股上漲資金動能。今年台股跌幅23.43%，僅優於費半跌幅35.29%、那斯達克跌幅27.31%。且費半及那斯達克迄今尚未回穩，恐進一步影響我國股市；另自俄烏戰爭迄今，台股跌幅22.74%，亦為國際主要股市最深者。
國安基金表示，目前國內基本面雖屬穩健，惟國際政經情勢不確定性仍高，俄烏戰爭持續推升通膨，主要國家加速升息，經濟復甦前景不明，影響金融市場穩定，對台股後續走勢均有不利影響。
考量市場信心嚴重不足，投資恐慌心理升高，經國安基金管理委員會討論及共識決議，認為已有國家金融安定基金設置及管理條例第8條「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時」的情形，因此決議授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。
阮經天認愛5個月分手 BMW副駕爽載25歲混血網美
39歲金馬影帝阮經天2月認愛圈外上班族女友，過了5個月被拍到BMW愛車副駕換人坐，阮經天昨（12日）透過經紀人證實已經分手，「因為雙方對未來共識不同，已經和平分手。」而出現在身邊的正妹是25歲混血網美趙文安（Vivian），她擁有荷蘭血統、身高165公分，曾經上過知名YouTuber「黑男邱比特」的聯誼節目。
Vivian兩年前在東區街頭被網紅黑男捕獲，外型亮眼的她是荷蘭混血兒，身高165公分，興趣是看電影，身上有8個刺青，右背部紋身和平鴿，態度落落大方又很有個性，Vivian當時受訪透露自己的擇偶條件，喜歡「個性好、穩重、不要愛打扮、不要太帥」的男生，身高只要「比我高就好」。
其實Vivian在IG小有知名度，擁有3.2萬粉絲，學歷是東吳大學國貿系、倫敦藝術大學時尚行銷與傳播學系，她曾經在LV擔任活動策劃，現在的工作履歷則寫三立新聞新媒體企劃。對於Vivian是不是阮經天女友，經紀人回應《NOWnews今日新聞》：「據我所知，就是朋友。」
無論如何都要殺了安倍！兇嫌：奈良失手就跟到埼玉行動
日本前首相安倍晉三昨（12）日舉辦家族葬，儀式僅限家屬認可的親友參加，我國副總統賴清德赴日送別安倍最後一程，安倍遺孀安倍昭惠在停靈期間把臉頰靠上安倍的遺體，不捨天人永隔；另外，奈良地檢署昨天透露，41歲嫌犯山上徹表示，「無論如何，就是要殺了安倍」，決定進行精神鑑定。
昨天擔任喪主的安倍昭惠在葬禮上發言表示，當天早上8點才和安倍一起吃早餐並送他出門，11點半卻得知他中彈的消息，由於一切來得太過突然，「至今我都覺得像是在作夢一樣」。
儀式大約在下午1時40分結束，載著安倍靈柩的靈車離開增上寺後也繞行駛經首相官邸、自民黨中央總部和國會議事堂在內的永田町等地，沿途集結大批日本民眾趕來獻花送安倍最後一程，安倍遺孀安倍昭惠在車內手捧牌位，也沿途向民眾致意，最後才前往位於品川區殯儀館的火葬場火化並送回東京增上寺。
至於最新案件偵辦狀況，根據日本《產經新聞》報導，調查相關人員表示，41歲的兇嫌山上徹也供稱，自己透過網路得知安倍在奈良的街頭輔選行程，也知道安倍下個助選地點就在埼玉，計劃如果在奈良的行動沒得手，就會搭乘新幹線前往埼玉發動攻擊，「無論如何，就是要殺了他」。
為了調查41歲嫌犯山上徹也是否有刑事責任能力？奈良地檢署認為，有必要在起訴山上徹也前，進行精神鑑定，12日決定聲請鑑定留置。
獨／網紅夏筠婷轉型CEO！6千元起家 靠自己擁上億身價
近年來掀起創業風潮，許多新生代渴望成為老闆，網紅夏筠婷，憑藉一股就想成功的決心和堅持不懈的毅力，從大學時期就嘗試過各種批貨，賣過行李箱、絲襪等當紅商品，也加入過直銷發現不適合自己。爾後，以6千元在微商體系白手起家，幾年後創建個人品牌H.B.D，創下一個月業績破千萬紀錄。至今自創品牌6年，事業版圖也擴及醫美和餐飲業，擁有上億身家的她，目前是3間公司的CEO，儼然成為新一代女強人，如何成功轉型企業家，夏筠婷接受《NOWnews》專訪，分享打造超狂事業版圖的獨特心法。
外型姣好的夏筠婷，風光亮麗的事業底下，也熬過不少挫折，才有如今的成績。她出生書香世家但不愛念書，上大學後，更是發現自己對於「成功」充滿慾望。18歲時接觸類直銷，一開始就被騙了9萬元，後來經當時同學介紹進入微商界，初期加盟又吃了悶虧，代理表價格被惡意竄改，前後被人騙近80萬。但她不放棄，反而從中了解微商系統的漏洞，爾後全數更新改善在自家品牌系統裡。
H.B.D品牌，取名意寓為「希望每個女生每天都過得像生日般精緻」。這品牌寓意不但代表了對所有女性的愛，也代表了自身對於生活品質的堅持。由於創業路上努力不懈的個性和對產品品質的細膩，受到眾多女性粉絲信任支持，品牌也創造出了驚人銷售量，至今旗下菁英經銷商人數多達250人以上。
然而事業經營得有聲有色，夏筠婷說一路上不順遂超乎想像！因為年輕，曾經被廠商看不起，也遇過酸民嘲諷，但她反而認為是「自己不夠強，才有人這樣敢跟我講話」，立志以實力說話，如今女生粉絲也直線飆漲。
她分享內心的兩位偶像，鴻海科技集團創辦人「郭台銘」和美國流行樂壇天后「碧昂絲」。她佩服郭台銘在工作上的成就，且那些堅持和努力直至現今仍是如此，還說道「我每次想到他，就覺得我憑什麼休息？」同時，她也欽佩碧昂絲的強大女性力量，以及能同時把家庭和事業都顧得完美的能力，是她心目中的女性代表。
夏筠婷成功從網紅轉型企業家，她認為女性愛自己的方式其一很重要的，就是要有自己的事業重心，對談中她還盼望成為全台灣前50大富豪，展現出強大的企圖心，強調兩性平等，男人的雄心壯志她有，更兼備了男人沒有的溫柔細膩。
買跑車正是她事業的里程碑，提及車子，夏筠婷露出甜笑說「我的心裡住了小男孩」，收集到跑車正是她的夢想，尤其踩下油門的引擎聲浪，更能深深地療癒她，Lamborghini Aventador SVJ、PORSCHE 911 GT3、PORSCHE 992carrera S、BMW M2是她的囊中物。
直至現今創業仍是不少人的夢想，夏筠婷則以過來人的身分給出建議，她直白地說「你不一定會成功，創業沒有一定成功，但一定有收穫。創業就像國父革命，需要努力更要犧牲。」，認為創業想談到成功，必須得先花全部的精力和努力，才有可能有那麼一點夜空星星。（編輯：郭佩蓉）