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參選起手式？「虧雞福來爹」林義豐預告回歸　再戰南市長

▲「虧雞福來爹」伍彩集團總裁林義豐，近日聲稱要「強勢回歸」，週六舉行的電音趴被視為是參選起手式。（圖／翻攝自林義豐MarkLin臉書）
▲「虧雞福來爹」伍彩集團總裁林義豐，近日聲稱要「強勢回歸」，週六舉行的電音趴被視為是參選起手式。（圖／翻攝自林義豐MarkLin臉書）

編輯中心／綜合報導

2022-07-13 08:22:50

2022年底選戰，台南市長參戰人選受外界關注，2018年曾加入戰局的「虧雞福來爹」伍彩集團總裁林義豐，近來動作頻頻，本月1日他在臉書上透露自己要「強勢回歸」，但是否代表回鍋參選，態度相當曖昧，據了解，本週六（16日）他將在台南市南區舉辦千人電音趴，與多位嘻哈歌手、DJ共襄盛舉，頗有試水溫的意味，而他也在受訪時表示「要不要參選就看當天現場氣氛決定」。

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2018年以無黨籍身份參選台南市長的林義豐，因其親切的口音與「Crazy Friday」音樂活動政見，一度掀起話題，也相當受到年輕人支持，雖然最後未成功獲選，但知名度大開，有不少粉絲不斷鼓吹他繼續參選。而他近來，也開始參與政治活動，和民眾黨的關係密切，並特地北上，為民眾黨議員參選人站台，也有和柯文哲同台，參與在地企業座談，但他仍強調自己「不會加入民眾黨」。

外界好奇，林義豐是否加入2022戰局，但至今他仍未正式宣布是否角逐台南市長，僅透露自己要強勢回歸，且將在16日下午，於台南市南區舉辦千人室內電音趴，並邀請多位嘻哈歌手、DJ共襄盛舉，被視為是參選的起手式，而據《聯合報》報導，林義豐稱「週六活動氣氛熱烈」，他可能就會當場宣布投入選舉，但他也語帶保留，重申「什麼都有可能啦」。（編輯：林莞茜）

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