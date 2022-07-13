Rimac首款量產超跑Nevera歷經五年等待終於邁出生產線!

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Rimac在眾多電動車品牌中規模雖不算大，不過卻靠著驚人的馬力輸出及亮眼的外型設計獲得不少車迷關注，在經過五年不斷測試修正後終於迎來首款量產車Nevera的到來，對一家小公司而言在歷經近幾年的疫情干擾加上晶片短缺的問題，仍能挺過這些危機朝著量產目標前進實屬不易，而編號000號的量產車將由老闆Bugatti Rimac所擁有，它將作為展示與行銷活動之用。
Rimac一如多數小規模超跑車廠，大部分的組裝作業皆由人工操刀，因此年產量僅少少的50部，但由於Nevera在量產前早已在各大汽車活動及登山賽亮相過，優異的表現也直接反應在銷售數字上，首批配額早就被預訂一空，而且Nevera預計只會生產150部，同時每台都擁有高度的客製化選項，光是外觀車漆就有36種款式，另外碳纖維單體車艙也能做不上色處理呈現出最原始的狀態，搭配多色調的Alcantara皮革及對比色縫線的組合創造出不同車主的個人特色。
量產版的Nevera將配置一組120 kWh的電池模組搭配4組強力電動馬達，總輸出高達1,887匹馬力，扭力峰值來到驚人的2,360 Nm，使其0-100 km/h可在1.85秒內達成，0-160 km/h也僅需4.3秒，極速可超過400 km/h，是目前記錄上加速最快的量產車，Rimac執行長Mate Rimac表示他已迫不及待看到客戶收到新車的那一刻，並聽取他們對於車輛使用的心得與故事。