台股大漲、觀望美新通膨數據 新台幣早盤小升見29.86元
美國公布6月消費者物價指數（CPI）前夕，美股3大指數收低，美元指數在高點108盤整，不過，台股在國安基金啟動護盤下，今（13）日早盤大漲逾400點，新台幣兌美元亦止貶回升，只是升幅有限，目前最高來到29.86元、升值3.5分。
由於投資人擔憂美國經濟可能陷入衰退，美股3大指數收黑，其中道瓊工業指數下跌192.51點，跌0.62%，收30981.33點，標普500指數下挫35.63點，跌0.92%，收3818.80點，那斯達克指數跌107.87點，跌幅0.95%，收11264.73點，費城半導體指數小漲4.487點或0.18%，收2558.173點。
不過，在國安基金啟動護盤下，台股今日早盤大漲，一度來到14386點，大漲436點，目前仍上漲300多點，而新台幣兌美元早盤也是升值格局。
新台幣兌美元今日早盤以29.88元、升值1.5分開出後，一度回貶來到29.92元，但隨後在台股大漲，加上韓元等亞洲貨幣兌美元也跌深反彈下，新台幣亦止貶回升，只是美國即將公布最新通膨數據，市場預期將再飆高，觀望氣氛濃，新台幣升幅有限，目前最高來到29.86元、升值3.5分，在29.88元震盪。