買到「報仇榴槤」？她剖開愣了 網全笑噴：以為是苦瓜
台灣是水果王國，一年四季都有各種當季水果產出，而有「水果之王」美名的就屬榴槤了，尤其夏天是榴槤的旺季，其特殊香氣總是吸引許多老饕大飽口福。就有一名網友日前興高采烈地買了榴槤，沒想到剖開一看卻讓她傻眼，網友看了全笑說：「以為買到苦瓜！」
這名女網友在臉書社團《爆廢公社》分享一組照片，表示日前買了一顆榴槤，開心地剖開準備大快朵頤時，未料發現裡面根本「整片白」，原來是這顆榴槤根本未熟，裏頭果肉全都發育不良，只在果瓤上出現幾顆迷你果粒，小的如黃豆般，大的也不過與2支手指節差不多長，而且看起來毫無水分，完全沒有賣相，讓原PO非常無奈地感嘆：「怎麼會有這麼不懂事的榴蓮，別人買的榴蓮是來『報恩』的，自己買的榴蓮是來『報仇』的」。
網友看了都忍不住笑說：「不認真看還以為是苦瓜」、「發育不良」、「正常有五瓣果肉」、「你買的不是榴槤是皇帝豆」、「這榴槤也太沒道德了」、「你是不是買到老闆標榜的無子榴槤」、「你買的應該是流星鎚不是榴槤」、「以後還是買剖好的」、「買了個委屈，開了個寂寞」、「傳說中的奈米榴槤」、「對不起我笑了，我也賣過3年多的榴槤了，從來沒見過這樣的榴槤ㄟ，妳今天讓我開眼界了」。
還有網友歪樓表示：「看來是物理性超渡用榴槤」、「這款是吃皮不是吃肉的」、「帶刺橄欖球」、「好珍貴喔」、「沒事讓老公跪上去就有價值了」、「濃縮成榴槤糖了嗎」，另外也有專業網友表示挑選榴槤的方法：「榴槤要挑像蘋果一樣圓滾滾的才有肉，越細長的都是在買殼」、「榴槤不要選瘦長型的，這種肉薄，胖胖圓圓的肉多」。（編輯：陳珮瑜）