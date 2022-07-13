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說唱人間國寶楊秀卿辭世　李永得代頒贈總統褒揚令

▲文化部長李永得（右）代表頒贈總統褒揚令，由楊秀卿次子楊欽代表受贈。（圖／文化部提供）
▲文化部長李永得（右）代表頒贈總統褒揚令，由楊秀卿次子楊欽代表受贈。（圖／文化部提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-13 10:36:02

重要傳統表演藝術「說唱」保存者楊秀卿日前辭世，享壽89歲，終身奉獻說唱（又稱唸歌仔）藝術的傳承與推廣。文化部長李永得今（13）日出席告別式弔唁，並代表頒贈總統褒揚令，由楊秀卿次子楊欽代表受贈。

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楊秀卿1934年出生，自幼因眼疾之故，為謀生而學習說唱表演，迄今逾70年。1989年獲教育部民族藝術薪傳獎，2003年獲文化總會頒終身成就獎，2007年獲得第11屆國家文藝獎，2008年經台北縣（今新北市）政府認定為傳統表演藝術「說唱」保存者，2009年經文建會（今文化部）認定為重要傳統表演藝術「說唱」保存者（俗稱人間國寶），2021年獲頒第40屆行政院文化獎。

楊秀卿自1983年開始傳授學生「唸歌」的技藝，2009年起配合文化部進行師徒制的說唱傳習計畫至今，2010年成立「楊秀卿說唱藝術團」，懷抱對傳統藝術的保存與傳承使命，積極推展傳藝工作並時常公開說唱表演，無一刻停歇傳藝工作。

李永得表示，藝師楊秀卿終生奉獻推廣及傳承台灣傳統民間說唱，使說唱技藝得以保存，並開枝散葉持續將技藝發揚光大，其無私奉獻精神將永為後世所緬懷。文化部也將持續搜集、保存其作品，永續傳承「說唱」藝術。

總統褒揚令提到，綜其生平，振揚傳統說唱藝術美學，承續本土特有文化緒業，芳猷儀範，蓬島留芬。遽聞溘然徂謝，軫悼彌殷，應予明令褒揚，用示政府篤念耆賢之至意。

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