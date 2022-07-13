台股反彈曇花一現？分析師：月底前考驗國安基金護盤功力

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啟發投顧資深分析師李永年接受《NOWnews今日新聞》電訪時表示，看看這些標的，一定都是重要權值股，二是都為產業龍頭股，第三再加上基本面一定是相對穩健的，如此一來，才能在護盤時發揮拉抬大盤走勢的點火效果。
不過，李永年也說，今天台股強勢反彈不一定是國安基金進場，真正考驗國安基金護盤功力的，應該是今晚到月底這段多方訊息干擾的時間。李永年說今晚美國會公布6月消費者物價指數（CPI）數據，以及週四還有台積電法說會，到了下周還有美國科技股的黃金財報週，目前市場預期第二季表現與第三季財測應該都不會太好，會不會對股市有壓力值得關注。
李永年指出，尤其月底前美國聯準會還會再升息並公布GDP數據，相信都會影響全球股市，讓市場有壓力，而國安基金是否能充分發揮護盤的功力還要繼續觀察。他認為今晚CPI數據公布後，可能會利空出盡，但原則上這段時間，如果投資人手上有套牢的股票的話，一部分可做「高出低進」執行價差的操作來降低自己的成本，可能會比較安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。