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台股反彈曇花一現？分析師：月底前考驗國安基金護盤功力

▲看看國安基金護盤標的，分析師李永年表示一定是權值股、各產業龍頭股且基本面穩健。（圖／NOWnews資料照片）
▲看看國安基金護盤標的，分析師李永年表示一定是權值股、各產業龍頭股且基本面穩健。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-07-13 12:09:27

國安基金臨時會昨（12）日授權進場護盤，讓今（13）日台股一開盤就跳空大漲，早盤一度大漲435點，來到14386點，漲幅2.5%以上。而看看國安基金護盤標的，分析師李永年表示一定是權值股、各產業龍頭股且基本面穩健。只是，他也說今日台股強勢反彈，不見得國安基金有進場，真正考驗國安基金功力的應該是今晚到月底這段訊息干擾的時間。

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國安基金備好銀彈準備護盤，觀察國安基金歷年操作績效多為獲利，根據國安基金公布的前一次進場購買標的，包括台積電、鴻海兩大權值股，「台塑四寶」台塑、南亞、台化、台塑化，還有台達電、日月光、矽品、廣達，台灣大、遠傳等電信股，以及富邦金、國泰金、兆豐金、中信金、第一金等金融股。

啟發投顧資深分析師李永年接受《NOWnews今日新聞》電訪時表示，看看這些標的，一定都是重要權值股，二是都為產業龍頭股，第三再加上基本面一定是相對穩健的，如此一來，才能在護盤時發揮拉抬大盤走勢的點火效果。

不過，李永年也說，今天台股強勢反彈不一定是國安基金進場，真正考驗國安基金護盤功力的，應該是今晚到月底這段多方訊息干擾的時間。李永年說今晚美國會公布6月消費者物價指數（CPI）數據，以及週四還有台積電法說會，到了下周還有美國科技股的黃金財報週，目前市場預期第二季表現與第三季財測應該都不會太好，會不會對股市有壓力值得關注。

李永年指出，尤其月底前美國聯準會還會再升息並公布GDP數據，相信都會影響全球股市，讓市場有壓力，而國安基金是否能充分發揮護盤的功力還要繼續觀察。他認為今晚CPI數據公布後，可能會利空出盡，但原則上這段時間，如果投資人手上有套牢的股票的話，一部分可做「高出低進」執行價差的操作來降低自己的成本，可能會比較安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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