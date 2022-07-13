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護盤敲鑼穩定人心！台股終場上漲374點　台積電強彈21元

▲國安基金在昨（12日）晚臨時決議啟動護盤，激勵台北股市今（13）日開高走高，早盤以14194點開出，收復萬四，終場上漲374點。（圖／NOWnews資料照）
▲國安基金在昨（12日）晚臨時決議啟動護盤，激勵台北股市今（13）日開高走高，早盤以14194點開出，收復萬四，終場上漲374點。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-13 14:13:24

昨（12）日美股跌多漲少，道瓊指數下跌192.51點，費半指數小漲4.487點；國安基金在昨晚臨時決議啟動護盤，激勵台北股市今（13）日開高走高，早盤以14194點開出，收復萬四，終場上漲374點，收在14324點，跌幅2.68%，成交金額新台幣2214.68億元；權王台積電強彈，終場上漲21元，收在470.5元，其餘權值股也受到信心加持；今日高價股、航運股、金融股等多檔類股活跳跳。

美股道瓊指數12日下跌192.51點，跌幅0.62%，收在30981.33點；那斯達克指數下跌107.87點，跌幅0.95%，收在11264.73點；標普500指數下跌35.63點，跌幅0.92%，收在3818.8點；費城半導體指數上漲4.5 點，漲幅0.18%，收2558.2點。

國安基金喊話奏效，台北股市今日跳空開高，午盤一度大漲逾400點，最高來到14403點，終場上漲374點，收在14324點，跌幅2.68%，成交金額新台幣2214.68億元，成功收復萬四。

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台積電法說會將於明（14）日登場，加上國安基金進場，激勵台積電今日表態強彈，最高攀上472元，飛過5日線，終場則上漲21元，收在470.5元，漲幅4.67%；其餘權值股也受到信心加持，聯電終場上漲3.54%，聯發科上漲3.26%，鴻海上漲1.99%。

同樣於明日舉行法說會的大立光，今天一度站上1900元關卡，儘管終場漲幅收斂，上漲1.36%，收在1860元，仍成功帶動聯一光、揚明光、及先進光股價連袂漲停。

今日多檔類股活跳跳，生技股股王藥華藥早盤一度站上500元，終場上漲4元，收在493元，漲幅0.82%，帶動高價股人氣，祥碩終場上漲9%，信驊、大學光、健策、創意終場漲逾6%，力旺、精測漲逾4%，AES-KY漲逾3%，大樹漲逾2%。

同樣受到鼓舞的還有貨櫃三雄，長榮終場上漲1.16%，陽明上漲2.19%，萬海上漲1.34%；航空雙雄也看俏，華航終場漲4.04%，長榮航則大漲4.27%。

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