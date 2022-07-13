國安基金護盤太早？合庫金董座雷仲達：信心因素

國安基金短短一天態度驟變，12日無預警宣布啟動護盤，台股今（13）日收復萬四大關，終場大漲374點，收在14324點。不過，市場擔心國安基金是否太早進場？對此，公股行庫合庫金控合庫銀行董事長雷仲達認為，多少是因信心因素，台股現在這個價位不差，合庫現在也都買超台股，而且買了一陣子。
為搶攻年輕族群融合環保綠生活，合庫銀行今日宣布與萬事達卡共同推出全新「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」，特別邀請知名插畫家卡娜赫拉設計超Q萌卡面吸引年輕族群目光，卡片並採用PET原物料環保材質製造，在銷毀時不致產生有毒物質，降低對環境衝擊，更加碼推廣申辦電子帳單終身免年費，新戶線上辦卡達首刷禮條件加碼100元回饋金， 再祭出3大通路消費滿額享最高11%現金回，期待透過有感回饋，與消費者共同實際永續綠生活，累計發卡達1萬張，撥款5000美元參與萬事卡「無價星球聯盟」全球植樹復育計畫。
不過，由於國安基金在相隔一天就從原本不護盤到決定要進場，合庫金暨合庫銀董事長雷仲達今日出席發卡記者會受訪時也認為國安基金是信心指標，合庫近期持續買超台股，而且已買了一陣子，「我們覺得這時候價格應該算便宜」。
對於市場擔心國安基金太早進場，雷仲達說，國安基有自己考量，他們也是多方面思考，況且國安基金也是市場信心指標，他也看好台股，他說「這價位不差」，台股基本面不錯，這也是主管機關一再強調的，現在可能是因全球股崩跌，導致市場信心有點不足，多少是因信心因素。
目前市場預期美國聯準會7月還會升息2至3碼，接下來也會持續升息，對於台灣是否也會再升息？雷仲達表示不方便預測。至於國內房市景氣，他說還是價穩量縮，有可能這樣，房貸合庫還是維持去年作法鼓勵首購，其他要小心。