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國安基金護盤是好是壞？專家：好的時機做對的決策

▲台北股市昨（12）日失守萬四，國安基金緊急宣佈將出手護盤，中研院經濟研究所研究員周羽田表達肯定，認為是在好的時機點做出對的決策。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市昨（12）日失守萬四，國安基金緊急宣佈將出手護盤，中研院經濟研究所研究員周羽田表達肯定，認為是在好的時機點做出對的決策。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-13 16:41:30

台北股市昨（12）日失守萬四，國家金融安定基金緊急宣佈將出手護盤，台灣金融研訓院董事長吳中書卻表示，「護盤會擾亂市場訊息」，對此，陽明交通大學經營管理研究所兼任教授、中央研究院經濟研究所研究員周雨田今（13）日接受《NOWnews今日新聞》訪問時，對於國安基金的護盤決策表達肯定，「是在好的時機點做出對的決策」，甚至覺得撐盤的續航力可讓台股守住萬四的機會提升。

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近期台股劇烈震盪，昨（12）日大盤失守1萬4千點關卡，盤中最低甚至來到13,928點，創近月新低，市場投資信心明顯不足，國安基金會昨晚緊急召開第113次臨時會，達成共識，決議授權國安基金執行秘書阮清華，視情況動用資金執行市場安定任務。

對於政府啟動護盤，周雨田指出，現今全球整體政經局勢不確定性高，台股投資人有些過度恐慌，導致大盤下跌過甚，所以護盤基金在現在這個時機點進場，可以提振投資人信心，減少過度恐慌的心理因素影響資本市場持續惡化。

周雨田盤點台灣目前經濟整體基本面，「事實上是還不錯的」，進出口最新的數字是非常亮麗的成長幅度，消費面的部分也因疫情走緩，消費動能逐步復甦，投資動能也因進出口需求增加而穩定成長中。

他說明，上述提到無論是內需方面的消費、投資，還是外需方面的進出口貿易，事實上表現都很穩健，然而，股票市場卻有過度悲觀超跌的情形，因此認為，政府啟動護盤，是在正確的時機做出正確的決定。

台灣金融研訓院昨日上午舉行台灣金融風險指數（TAIFRI）2022年夏季記者會，活動開始前董事長吳中書受訪表示，「個人是比較尊重市場機制」，覺得國安基金進場護盤不僅會擾亂訊息，甚至不利股市早日止跌彈升。

對此，周雨田表示自己的看法與吳中書不同，他解釋，因為股票市場的變化，除了受基本面影響，「還有很大的層面是受到消息面，以及投資人心理因素影響」，國安基金進場護盤至少可以在股價過度恐慌的時候，穩定投資人信心，「我覺得是很正面到決策！」

果然，國安基金光是喊話護盤就已奏效，台股今日跳空開高，午盤一度大漲逾400點，最高來到14403點，成功收復萬四，但不少人擔憂台股走揚續航力的問題，周雨田表示，影響股票市場的因素很多，很難說僅有一個特定因素導致股市震盪，但國安基金啟動護盤，至少能維持台股在一個比較正常的水準，因此他認為，穩定的續航力機率大過於反轉變成下跌的機率，甚至覺得「維持1萬4千點的機會很大！」

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