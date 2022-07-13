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新台幣 14.8 萬起！PGO 首款黃牌重機 Tigra 250 正式上市

▲ 新台幣 14.8 萬起！PGO 首款黃牌重機 Tigra 250 正式上市
▲ 新台幣 14.8 萬起！PGO 首款黃牌重機 Tigra 250 正式上市

2GameSome - 有車賞

2022-07-13 17:55:00

經過多時的醞釀，PGO 摩特動力選擇於 7 月 13 日當天正式發表品牌首款黃牌重機 Tigra 250，定位為休旅旗艦，建議售價新台幣 14.8 萬元，上市初期享有 1 萬元購車金折抵、ESS緊急剎車警示裝置免費贈送、36 期零利率（現金 / 分期同價）、清境老英格蘭莊園下午茶餐券 2 張等多重優惠。

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PGO 摩特動力正式發表品牌首款黃牌重機 Tigra 250，當天更邀請恒典摩托連鎖重機訓練機構負責人加菲貓（陳琮閔，最右者）同步分享騎乘感受與安駕技巧。
PGO 摩特動力正式發表品牌首款黃牌重機 Tigra 250，當天更邀請恒典摩托連鎖重機訓練機構負責人加菲貓（陳琮閔，最右者）同步分享騎乘感受與安駕技巧。
Tigra 250 承襲過往 Tigra 優異性能血統，搭載全新開發的 MASTER 251.3 c.c. 水冷動力引擎，採用德國 BOSCH 6.0 噴射系統並搭載 DOHC 雙頂置凸輪軸系統與曲軸平衡軸，有效減少引擎運轉震動，並配備輕量化鋁合金鍛造活塞。可輸出 25.5ps / 8000rpm 最大馬力與 24.5Nm / 6750rpm 最大扭力。

Tigra 250 搭載全新開發的 MASTER 251.3 c.c. 水冷動力引擎，採用德國 BOSCH 6.0 噴射系統並搭載 DOHC 雙頂置凸輪軸系統與曲軸平衡軸。
Tigra 250 搭載全新開發的 MASTER 251.3 c.c. 水冷動力引擎，採用德國 BOSCH 6.0 噴射系統並搭載 DOHC 雙頂置凸輪軸系統與曲軸平衡軸。
Tigra 250 具備 25.5ps / 8000rpm 最大馬力與 24.5Nm / 6750rpm 最大扭力。
Tigra 250 具備 25.5ps / 8000rpm 最大馬力與 24.5Nm / 6750rpm 最大扭力。
車身架構方面，Tigra 250 採用水平六連桿後懸吊、預載與阻尼可調避震器與輕量化鋁圈；制動系統方面，前後碟盤直徑分別為 267mm 與 245mm，結合前對向四活塞輻射卡鉗與後對向雙活塞卡鉗，並配置德國 BOSCH ABS 10 防鎖死煞車系統，讓行車安全更有保障。

動系統前碟盤直徑為 267mm 搭配對向四活塞輻射卡鉗。
動系統前碟盤直徑為 267mm 搭配對向四活塞輻射卡鉗。
後碟盤直徑為 245mm，結合對向雙活塞卡鉗，並配置德國 BOSCH ABS 10 防鎖死煞車系統。
後碟盤直徑為 245mm，結合對向雙活塞卡鉗，並配置德國 BOSCH ABS 10 防鎖死煞車系統。
採用水平六連桿後懸吊、預載與阻尼可調避震器與輕量化鋁圈。
採用水平六連桿後懸吊、預載與阻尼可調避震器與輕量化鋁圈。
外觀設計部分，車身前段採用銀色飾條與風鏡搭配，手套箱側邊配置 USB QC 3.0 充電座；全車標配 LED 燈組，與 LCD 液晶儀表介面相得益彰，不分白天與黑夜都能提供最佳資訊辨識能力；STOP & GO 引擎怠速啟動系統可進一步節能減碳。Tigra 250 同時將 ESS 緊急剎車警示裝置列為原廠選配，當緊急剎車向前 G 值達到 0.5 G 時系統就會立刻啟動煞車燈警示後車。

LCD 液晶儀表介面。
LCD 液晶儀表介面。
手套箱側邊配置 USB QC 3.0 充電座。
手套箱側邊配置 USB QC 3.0 充電座。
浮動式平衡端子可減少騎乘時的手把震動。
浮動式平衡端子可減少騎乘時的手把震動。
後尾燈為高亮度 LED 導光條設計。
後尾燈為高亮度 LED 導光條設計。
更多產品與購買資訊可前往 PGO 官網或洽全台 PGO 經銷商/直營門市。

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