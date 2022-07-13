▲ 新台幣 14.8 萬起！PGO 首款黃牌重機 Tigra 250 正式上市

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Tigra 250 承襲過往 Tigra 優異性能血統，搭載全新開發的 MASTER 251.3 c.c. 水冷動力引擎，採用德國 BOSCH 6.0 噴射系統並搭載 DOHC 雙頂置凸輪軸系統與曲軸平衡軸，有效減少引擎運轉震動，並配備輕量化鋁合金鍛造活塞。可輸出 25.5ps / 8000rpm 最大馬力與 24.5Nm / 6750rpm 最大扭力。
車身架構方面，Tigra 250 採用水平六連桿後懸吊、預載與阻尼可調避震器與輕量化鋁圈；制動系統方面，前後碟盤直徑分別為 267mm 與 245mm，結合前對向四活塞輻射卡鉗與後對向雙活塞卡鉗，並配置德國 BOSCH ABS 10 防鎖死煞車系統，讓行車安全更有保障。
外觀設計部分，車身前段採用銀色飾條與風鏡搭配，手套箱側邊配置 USB QC 3.0 充電座；全車標配 LED 燈組，與 LCD 液晶儀表介面相得益彰，不分白天與黑夜都能提供最佳資訊辨識能力；STOP & GO 引擎怠速啟動系統可進一步節能減碳。Tigra 250 同時將 ESS 緊急剎車警示裝置列為原廠選配，當緊急剎車向前 G 值達到 0.5 G 時系統就會立刻啟動煞車燈警示後車。
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