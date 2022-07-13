▲ 憑哪些特點？Mazda CX-5 Carbon Edition 自認是涼夏出遊好夥伴？

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炎炎夏日出遊時，雙區恆溫空調與後座出風口儼然是 SUV 不可或缺的配備。有了涼爽舒適的乘坐空間，CX-5 Carbon Edition 援引 SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECHTURE 車體結構技術的概念，底盤、懸吊與座椅等方面皆重新設計優化，包含車身鋼性結構中段的強化，懸吊系統阻尼與彈簧的調整，應對各種路面都能有效抑制晃動與異音的產生。加上廣受肯定的 NVH 車室降噪工程，以及包覆性與支撐性更佳的座椅設計，使操控穩定性、舒適性與靜肅性皆大幅提升。





更加優化的駕乘體驗也包含與 3C 產品連結的便利性，無論導航資訊或是音樂分享，均能夠透過智慧型手機與車載系統的連接，在旅途中與家人交流。CX-5 是同級唯一同時標配無線充電裝置與無線 Apple CarPlay 智慧型手機連結的車型，打造便利直覺的無線車室環境。



