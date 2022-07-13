▲ 憑哪些特點？Mazda CX-5 Carbon Edition 自認是涼夏出遊好夥伴？

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自駕出遊時最受重視的行車安全條件，是 SUV 受到市場中多數車主青睞的原因，SUV 相較房車普遍擁有更寬闊的行車視野，能夠降低長途駕駛所產生的疲勞感之外， CX-5 Carbon Edition 導入全速域巡航模式車道維持輔助系統(CTS)，可隨全速域主動車距控制巡航系統(MRCC)自時速 0-145 公里間，系統可依駕駛設定的目標車速與車距巡航，主動偵測車道兩側標線，並維持車道置中輔助，同時偵測前車行駛狀況，以維持安全距離，大幅降低駕駛負擔。
CX-5 Carbon Edition 更配置多項 i-ACTIVSENSE 主動安全科技，包含進階前行煞車輔助系統(Advanced SCBS)、車道偏移警示系統(LDWS)、車道偏移防止系統(LAS)、前擋投影式全彩抬頭顯示器 (Windshield HUD)、盲點偵測系統(BSM)與後車警示功能(RCTA)、360 度環景輔助系統等。
乘坐舒適消除疲勞
炎炎夏日出遊時，雙區恆溫空調與後座出風口儼然是 SUV 不可或缺的配備。有了涼爽舒適的乘坐空間，CX-5 Carbon Edition 援引 SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECHTURE 車體結構技術的概念，底盤、懸吊與座椅等方面皆重新設計優化，包含車身鋼性結構中段的強化，懸吊系統阻尼與彈簧的調整，應對各種路面都能有效抑制晃動與異音的產生。加上廣受肯定的 NVH 車室降噪工程，以及包覆性與支撐性更佳的座椅設計，使操控穩定性、舒適性與靜肅性皆大幅提升。
更加優化的駕乘體驗也包含與 3C 產品連結的便利性，無論導航資訊或是音樂分享，均能夠透過智慧型手機與車載系統的連接，在旅途中與家人交流。CX-5 是同級唯一同時標配無線充電裝置與無線 Apple CarPlay 智慧型手機連結的車型，打造便利直覺的無線車室環境。
一輛乘載全家外出旅行的 SUV 務必具備足夠的後行李廂空間，CX-5 Carbon Edition 後行李廂全新設計的多功能隔板能依據置物需求靈活運用空間，利用隔板下方的隱蔽空間，方便車主放置更多的個人物品。除此之外，在門板上的置物空間也為智慧型裝置設計專屬溝槽，提供 3C 產品放置空間。
CX-5 Carbon Edition 於七月份全新到港，推出「安心無畏專案*」，入主即享五年原廠保固。可造訪 Mazda 官方網站 (https://contact.mazda.com.tw/testdrive_arrive/Jul2022) 了解更多資訊。