▲ Lamborghini Huracán STO 搭載日本普利司通 POTENZA SPORT 登場

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日本普利司通 POTENZA SPORT X Lamborghini Huracán STO 雙品牌合作結晶
日本普利司通專為 Lamborghini Huracán STO 超級跑車定制的 POTENZA SPORT 運動型旗艦輪胎，除了完美融合了創新科技與工藝美學，亦進一步提高了車輛卓越的乾濕地抓地力、出眾的操控性和直行穩定性：採用不對稱的胎面及溝槽設計來強化過彎反應靈敏度和穩定性，並透過運動性能胎體設計，提供出色的直行穩定性和靈敏的轉向反應。除了胎面與胎邊的精心設計之外，該款輪胎還採用了革新橡膠混練技術提高抓地力，進一步提升濕地及乾地的操控穩定性，並採用複合胎面補強層創造了卓越的高速操控性及穩定性，為車主注入競速等級的出色性能。此外，輪胎在研發過程中應用了虛擬輪胎研發科技，因此在虛擬駕駛測試中能夠更精準有效地探索出與 Lamborghini 車款完美匹配的輪胎。不僅大幅提升整體開發效率，同時也減少了對生態環境的衝擊
日本普利司通 POTENZA SPORT 頂尖技術與工藝融合的高性能輪胎
台灣普利司通總經理石井聡人表示：「日本普利司通非常榮幸能與 Lamborghini 攜手合作，幫助 Lamborghini 又一重磅力作在賽道上精彩亮相。POTENZA SPORT 是頂尖技術與工藝融合的高性能輪胎，未來，我們也期待攜手更多夥伴，打造從賽道到公路的各項精彩體驗，實現日本普利司通致力為消費者激發駕馭樂趣的Emotion (情感)承諾 *註 1，讓台灣消費者享受獨具一格的駕乘感受。」
註 1: 日本普利司通的 E8 承諾由 8 個代表企業的價值觀所組成，以字母 E 為開頭，Energy (能源)、 Ecology (生態)、Efficiency (效率)、Extension (擴展)、Economy (經濟)、Emotion (情感)、Ease (舒適)、 Empowerment (賦權)，集團將致力於透過能代表普利司通的目標和歷程，與員工、社會、合作夥伴及客戶一同實現永續發展的社會。