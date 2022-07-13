國安基金急轉彎護盤原因　操盤手阮清華一次說清楚

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他強調，國安基金存在是為了股市，股市有狀況當然要處理，只是時間點好巧不巧就在隔天，一般來講就會說是「運氣不好」，711日開例會那天股市很正常，如果那時國安基金啟動護盤會被罵死，而台股昨日已出現恐慌盤、缺乏信心的盤，盤中最低13928點為近期最低點，距離今年高點18619點，下跌4691點，跌幅超過25%，外資今年台股賣超也將近1兆元，市場投資信心明顯不足，考量國際政經情勢不確定因素仍多，國安基金當日下午5點半於行政院召開臨時會，除有2位委員請假之外，其餘都有出席，大家也無異議、幾乎全部都同意啟動護盤。
阮清華指出，國安基金是否啟動護盤完全看股市發展，2020年3月美股就出現4次熔斷，股市變化像翻書比翻臉還要決，差一天看起來好像決策反覆，其實召開例會那天就已知會有風險，呮是很多委員覺得還在14400點左右，不會這麼快下來，也不符啟動護盤要件，因此，7月11日就沒有決議要護盤，沒想到隔天台股就崩盤，出現典型恐慌盤，在符合進場規定，當然要進場，「我們是根據國安基金條例規定」。
阮清華說，國安基金委員會也有跨黨派委員，「不是我們可以去影響的」，這些都是各黨派提名的委員，股市變化很突然，不是什麼政策髮夾彎、決策反覆，若是政治考量，在野黨提名的委員應該也會反對，「大家要就事論事」，會中每個出席委員都有發言，也百分之百同意。
至於有些人覺得國安基金應該再等等，阮清華表示，「那今天就死了」，國安基金怎麼做都會被罵，不進場多方在罵，進場空方罵，永遠有人在罵，「我們做決策絕對不管誰在罵，要看做對不對的事，如果一天到晚看外面在講什麼，什麼事都不用做了」。
也有人質疑國安基金用口水護盤，宣示意義較大，阮清華說，如果國安基金都用口水護盤，台股會上來嗎？「我們一天到晚信心喊話台股有上來嗎？」不要看表面投入金額有多少，國安基金投多投少也都會被罵，「我們有很多處理方式，不是表面看多少就是多少。」
他指出，國安基金節省銀彈護盤也被罵，今日台股漲374點也有人罵，就空方在罵，不進場多方也會罵，空方則鼓掌，其實，國安基金要投入100億、200億元太簡單，投得少又能穩盤，那才是真功夫，「我用很少子彈就把股市拉上來」，還有人說口水護盤怎會講這樣的話。
對於外界擔心國安基金現在進場可能被外資割韭菜，阮清華表示，「我會讓外資割韭菜嗎？我投入金額才一點點，被割什麼韭菜，如果投入2000億元才真的變割韭」。他也再次強調，投入金額才又能穩盤才是功夫，大家說是口水護盤，「你怎知我用什麼方式護盤，我還有很多東西不能講，我也下很多功夫」，對於外界的說法，「我覺得不服氣」，國安基金只是照法律規定，依法辦理哪裡有錯，要像以前投1200億元下去，有沒有護到盤？沒有，投入金額少卻能達到護盤才是真功夫。
至於國安基金是不是跌破萬四才護盤？阮清華表示，我們是看市場狀況不是看指數，不會預設立場，7月12日出現恐慌盤，大家一直往下砍，而且不只那天，之前也發生好幾次同樣狀況，國安基金都有注意到這情況，也一直在密切關注。
對於身為國安基金操盤手壓力會不會很大？阮清華說，「誰沒有壓力，每個人都有壓力」，他就是把事情況好，也呼籲大家不要再說口水護盤、決策反覆，如果決策反覆，國安基金委員會也有各政黨指派的委員，那所有政黨都決策反覆，而且距離選舉還很久，只是開會這兩天剛好連結在一起，誰也沒料到，講白就是「運氣不好」，如果隔一周可能就不會有人這樣說，但出發點是好意，不希望市場出現恐慌性崩盤，到時傷害的是誰，當然，很多是散戶，而且散戶很多都是小白。