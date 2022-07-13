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國民黨批電漲帶動通膨　經部：望在野黨能理性監督

▲國民黨立院黨團今（13）日舉行記者會，批評電價調漲帶動通膨，經濟部表示，中油已吸收超過200億元，望在野黨能理性監督，肯定國營事業的辛苦承擔。（圖／NOWnews資料照）
▲國民黨立院黨團今（13）日舉行記者會，批評電價調漲帶動通膨，經濟部表示，中油已吸收超過200億元，望在野黨能理性監督，肯定國營事業的辛苦承擔。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-13 19:50:182022-07-13 19:51:18

國民黨立院黨團今（13）日舉行記者會，批評電價調漲勢必會帶動通膨，造成萬物齊漲，「中小企業和人民幾乎活不下去！」對此，經濟部稍早回應，電價調整已用配套方式，避開民生影響，油價部分則採油價公式每週調整，並有亞洲鄰國最低價及平穩雙機制，「中油公司已吸收超過200億元」，望在野黨能理性監督，肯定國營事業的辛苦承擔。

國民黨團今日舉行記者會，批評蔡政府在物價高漲之際調漲電價，代表過去7次凍漲電價是決策錯誤，另外也提到，現在調漲電價勢必會帶動通膨，造成萬物齊漲，中小企業和人民幾乎活不下去。

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經濟部對此發出新聞稿回應，電價調整是經過電價審議會委員的專業決定，並以配套方式，避開民生影響，把對物價的衝擊降到最低，僅針對用電大戶調漲電價，採取小商店及低壓用戶不調漲，住宅用電1,000度以下（約占97%）也不調漲。

此外，油價部分則採取油價公式每週調整，並有亞洲鄰國最低價及平穩雙機制，同樣是考量物價平穩，2022年上半年汽、柴油已吸收203億元，下半年若以指標油價每桶108美元、汽油每公升吸收5.2元、柴油吸收6.8元，甚至全年汽、柴吸收金額可能達500億元。

經濟部坦言，「中油公司已吸收超過200億元！」中油、台電皆為了全民物價穩定非常努力，也讓台灣的物價與世界各國相比，相對平穩，呼籲在野黨能理性監督，肯定國營事業的辛苦承擔。

至於部分人士認為，能源結構造成電價上漲，經濟部也解釋，目前燃料成本大漲是全球性問題，預估顯示，全年油價可能來到107美元/桶、氣價成本19.68元/立方公尺、煤價307美元/公噸，與過去相比相差數倍。

經濟部補充說明，美國、日本、英國、歐盟等使用核電的國家，在這波國際燃料價格上漲，也面臨電價高漲的狀況，「甚至平均電價漲幅都大於台灣」，2021年至2022年歐盟累計上漲45%，美國各州上漲16至35%，日本連續上漲累計37%，「顯示用核電跟漲電價不是嚴謹的因果關係。」

針對國民黨團總召曾銘宗在今日記者會上斷言，10月的電價審議委員會，經濟部不敢再調漲電價，勢必會於選後再大幅調漲，經濟部強調，台灣電價調整已有完善的審議機制，每年進行2次電價檢討，有機制就照機制走，價格也將由電價審議會審慎評估討論後決定。

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