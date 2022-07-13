PGO TIGRA 250黃牌休旅新旗艦，14.8萬元為路權夢想而啟程

我是廣告 請繼續往下閱讀
MASTER ENGINE 完美進化 馭駕之上
DOHC 超強性能，承襲 TIGRA 車系的完美血統，全新開發 MASTER 251.3c.c. 水冷動力引擎，採用德國BOSCH 6.0 噴射系統並搭載高性能 DOHC (Double overhead camshafts) 雙頂置凸輪軸系統，可更精準的控制進排氣，擁有優異的燃燒效率；搭配曲軸平衡軸，以減緩引擎所產生的震動；而結構強、輕量化的鋁合金鍛造活塞，將使引擎效能發揮得淋漓盡致，實現了最大馬力 25.5PS/8000rpm、最大扭力24.5N-m/6750rpm 的傑出表現，展現出 TIGRA 250 完美進化之姿。
虎力全開 制動無懼
TIGRA 250 飽滿與線性的動力輸出，加上水平六連桿後懸吊、預載與阻尼可調避震器，大幅提升車輛貼地性，使得操控更直接，同時降低因地形反饋的車輛震動，搭配輕量化鋁圈，讓後座也能安心舒適地乘坐，騎士更能從容地應對各種路況；絕佳的制動力來自前267mm碟盤、後245mm的大尺寸圓碟，配置前對向四活塞輻射卡鉗、後對向雙活塞卡鉗，確保更安心的煞車穩定性與制動力；新一代主動性安全守護者－德國 BOSCH ABS 10 防鎖死煞車系統，重量減輕、體積縮小、反應更快，強調安全也可以一手掌握，讓行車更有保障。
頂規標配 勢不可擋
在外型上，車側前段銀色飾條與帥氣風鏡的搭配，將原先霸氣的肌肉感，修飾得更加完美。在貼心配備上，手套箱側邊配置 USB QC 3.0充電座，外出旅行不用擔心電量耗盡；浮動式平衡端子，減緩長時間駕駛共振的不適，讓騎乘更加舒暢；全車標配 LED 燈組，頭燈設計更是銳不可當，精準刻劃車尾及前斜版的虎牙燈型，而高亮度 LED 導光條尾燈，更在黑暗中劃過一片寂靜。
一覽無遺的滿版 LCD 液晶儀表介面，無論白天或黑夜都能輕鬆辨別行車資訊；STOP＆GO 引擎怠速啟停系統除了響應環保外，還能省下虛耗的燃油，得以創造節能低碳好生活。此外，一向視車主安全為己任的 PGO，將同級車唯一主動性安全「ESS 緊急煞車警示裝置」列為原廠選配，當緊急煞車時，車輛向前 G 值達到 0.5 G，系統會立即啟動煞車燈閃爍警示後車，減少後車追撞風險，有效達到防衛駕駛目的。路權是每個騎士的夢想，PGO 將以最平實的價格、最剽悍的規格，引領騎士往夢想前進！
虎動新力量 上市優惠
建議售價 $148,000 ( 不含牌險/稅費/設定費...等 )
即日起至門市購車享有： 1. 原廠購車金 $10,000元（直扣） 2. ESS緊急煞車警示裝置（價值 $2,500元，限前200名） 3. 36 期 0 利率（現金/分期同價） 4. 清境老英格蘭莊園下午茶餐券2張 ( 限前99名完成官網預購資格登記者) 詳情官網 www.pgo.com.tw 或洽全台 PGO 經銷商/直營門市 PGO 消費者服務專線：0800-481071