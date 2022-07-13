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也曾是操盤手！曾銘宗看國安基金這次護盤決策

▲針對國安基金護盤決策轉彎，前金管會主委，也曾是國安基金操盤手的國民黨立委曾銘宗也提出看法。（圖／資料照，記者羅婉庭攝）
▲針對國安基金護盤決策轉彎，前金管會主委，也曾是國安基金操盤手的國民黨立委曾銘宗也提出看法。（圖／資料照，記者羅婉庭攝）

記者顏真真／台北報導

2022-07-13 20:58:512022-07-13 22:17:28

針對國安基金啟動第8次護盤，還是首次在台股萬點之上進場護盤，也引發不同看法。前金管會主委、現任國民黨立委曾銘宗，也曾擔任財政部政務次長、亦曾是國安基金執行秘書、操盤手，他今（13）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，國安基金是政府護盤最後手段，依過去慣例都是在金管會救市手段用到某程度才出手，現在出手可能是政治考量，但他也予以尊重，只是他也提醒，即便今日初步看護盤好像成功，但距離選舉還很久，萬一這段時間2234億美元外資要走或有重大狀況，要拿什麼護盤？

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曾銘宗說，他在擔任財政部次長、國安基金執行秘書期間，國安基金曾二次進場護盤、一次退場，但大家要了解，國安基金是政府護盤台股的最後手段，若國安基金擋不住就無所憑藉，萬一2234億美元的外資要走或有重大狀況，國安基金是最後憑藉手段，過去國安基金是金管會一些救市手段用到某程度才出手。

他進一步指出，其實政府還是有很多救市手段可先做，像是找外資喝咖啡、讓上市櫃公司大股東維持一定持股比例，還有就是禁止放空，甚至最後限制跌幅，金管會號稱有18套救市劇本，這個要先出手。

曾銘宗認為，國安基金現在就啟動護盤，行政院可能有選舉政治因素考量，因此，現在馬上就推出國安基金，他也予以尊重，但他也提醒，今日台股上漲374點，初步好像成功，只是現在離選舉還久，萬一這段時間外資有重要波動或國際資金有重大資動，要拿什麼護盤。

他重申，過去慣例都是金管會能做的先做或財政部找公股護盤，最後國安基金才出來，別看國安基金有5000億元，其實不多，現在台股成交量很大。

他也提到，在擔任國安基金執行秘書期間，國安基金護盤決策沒有一天就翻盤，那時開很多次會都沒進場，有的開3、4次也沒進場，因為國安基金是政府護盤最後手段，現在國安基金跟過去慣例及操作真的不太一樣。

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