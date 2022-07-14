重返賽道！Boss與Aston Martin Aramco Cognizant F1車隊攜手全新合作。

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從2023年開始，Boss將為AMF1車隊設計和開發服飾，包括賽車手的正裝及全車隊的一系列高性能賽車服和旅行服裝。官方車隊裝備和旅行服裝將具有標誌性的Boss風格，融合了經典的徽標、頂級的選料、流暢的廓形及時尚、簡約的細節設計。此外，於7月初於英國銀石（Silverstone）舉行的英國大獎賽（British Grand Prix）上，Boss的徽標首次在AMR22賽車車身上亮相，此舉標誌著Boss的名字將重返世界上最具挑戰性的賽車系列賽事中。Hugo Boss集團首席執行官Daniel Grieder表示：「和價值觀與我們的品牌相符的強大夥伴合作是我們一直以來的目標。Aston Martin注重技術、工藝、經典和奢華的設計，並且在這些方面表現出色，而這些也都是Boss品牌所認同的準則。我們很高興能與AMF1續寫我們悠久的賽車運動傳統，也十分期待集兩大品牌攜手之力與對速度的熱愛，共同為車迷帶來許多難忘的體驗。」AMF1集團首席執行官Lawrence Stroll補充道：「我非常認同Boss的承諾和目標，以及它與Aston Martin Aramco Cognizant F1車隊一起重返大獎賽的決定。Boss的加入進一步認證了我們攜手邁向的超凡企圖與成就，為打造一個世界級的平臺所作出的不懈努力。在這個平臺上，各個品牌可以真正實現國際級的交流合作、拓展並推動企業影響力。我十分欣賞Boss品牌獨具的工藝、風格和細節設計，非常期待在此共同開發的創新系列中顯現出這些特點與價值，我們已經迫不及待地要開展這項合作了。」此合作夥伴關係更將探索拓展至賽事之外，首批計劃中的一項是雙方將聯名打造一個以現代高性能服裝為特色的限量系列，計畫將於2023年發布。在仔細考量F1®錦標賽承諾將致力減少全球環境影響的行動後，Boss決定重返F1®賽事。除了持續採用混合動力技術外，F1®計劃將在2026年導入100%可再生永續燃料，並宣佈將透過可靠的碳抵換機制和突破性的二氧化碳封存方案，於2030年之前實現成為凈零碳排放運動的目標。