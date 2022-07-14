▲ MG 品牌首款產品 HS 間諜照再曝光！除了 PHEV 身份還有什麼重點？

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整合過去消息，未來 HS 正式在台發時，除了此次曝光的 PHEV 車型以外，搭載 1.5T 渦輪增壓汽油引擎的動力車型應該更會是銷售主力，以中國市場規格來看，可具備 231ps 最大馬力輸出，搭配 MG PILOT 智能主動駕駛輔助系統等配備；而 PHEV 可插電式油電車型更在原有的 1.5T 渦輪增壓汽油引擎基礎上，額外加了電動馬達的輔助，具備 16.6kWh 電池容量，綜效最大輸出馬力更可達 291ps 之譜，純電行駛距離為 75km。
從產品面來看，綜觀台灣目前與 HS 相同、車身長度約莫在 4.5 米長的休旅車款，HS 的動力規格確實有其優勢與獨特性，若能搭配合宜的售價，勢必有其市場魅力。
對於血統公開透明 MG Taiwan 第一步力表友善
如開文所述，國產身份的 HS 將是幕後為中華汽車的 MG Taiwan 所在台投產的第一台車，未來除了透過中華汽車產線生產製造以外，MG Taiwan 也不排除進口方式引進車型，礙於中國汽車無法進口之法規限制，轉由 MG 位於東南亞生產基地所生產的車款再進口應為可行之道，但可以確認的是，國產與進口雙線並行應該是 MG Taiwan 目標的方式。
若從品牌身份，MG 品牌在釋出了 7 月 27 日品牌導入台灣發布記者會的訊息同時，也積極開始與媒體溝通，2GameSome 也於第一時間與 MG Taiwan 取得聯繫，MG Taiwan 表示，雖然主打著百年英國品牌（其實是「接近」百年品牌，MG 品牌創立於 1924 年），但其母公司為中國上汽集團的血統確實是眾所皆知，MG Taiwan 期望以公開透明的態度，讓台灣消費者清楚明瞭得知，英國誕生、中國身份、放眼全球，應該是其當前的策略。「讓產品說話」即可，則是 MG Taiwan 所抱持的主要價值，也或多或少展現其對自家品牌的自信，而在現今資訊透明化的當下，MG Taiwan 的態度確實一開始就讓人感到友善。
MG 早已是國際品牌
而從全球角度切入，MG 此品牌在上汽集團的積極操作下，雖然已與過去的品牌形象大相徑庭，但不可諱言的是，從近幾年來全球的銷售表現來看，2021 年就已於全球獲得了超過 47 萬輛的銷售表現，從 2020 年重回歐洲市場後，MG 品牌也持續提升市場能見度，2021 年在歐洲市場整體銷售量為 2.1 萬輛，在中東、美洲市場也陸續有斬獲，甚至於 2022 年第一季就已達成 17.2 萬輛的全球銷售成績，顯見此品牌正在積極佈局全球，成長幅度也有目共睹。
總體而言，或許對於許多台灣資深車迷而言，重回台灣的 MG 早已不是過往印象中如 MGF 般的形象，但可以確定的是 MG 已經是在全球市場中越來越不可忽略的存在，而這一點是否能讓台灣消費者買單？相信除了首輛 HS 車款身負重責大任以外，未來更多車型陸續登台後的表現，就會有最清楚的答案。