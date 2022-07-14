▲ 哈雷 2022 年式 Milwaukee-Eight 117 V-Twin 引擎車系限量登場 全台巡迴展示中

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2022 年式頂規限量 CVOTM





CVOTM（Custom Vehicle Operations）家族有著強悍的引擎與動力與嶄新車體彩繪，並提供騎士與後座乘客最頂級的舒適體驗。2022 年式全新 CVOTM 家族搭載 Milwaukee-EightTM 117 V-Twin 引擎，排氣量 1,923c.c，扭力高達 169Nm。





Harley-Davidson 台灣總代理太古鼎翰大力與原廠爭取，今年限量引進 2022 年式CVOTM Road GlideTM、CVOTMStreet GlideTM 與 CVOTM Road GlideTM Limited。2022 CVOTM Road GlideTM 採用獨特的鯊鼻式擋風板設計搭配客製化烤漆，適合追求大膽造型和強勁性能的騎士。2022 CVOTM Street GlideTM 則以蝠翼擋風板的經典外型，加上出色的烤漆和表面細節，並配備由美國經典傳奇品牌 Rockford FosgateTM 提供的 Stage II Harley-DavidsonTM 頂級音響系統。而 2022 CVOTM Road GlideTM Limited 滿載配備和長途騎乘的舒適性，並擁有令人驚豔的風格以及強勁動力。





2022 年式 Grand American Touring ST – 豪華美式 啟程長征





Harley-Davidson 產品家族中頂級休旅 Touring 車系今年推出性能增強版 ST 系列車款：Touring Road GlideTM ST 與 Touring Street GlideTM ST，兩款車型均搭載 Milwaukee-EightTM 117 V-TWIN 引擎，提供頂尖動力。ST 系列更是承襲「King of the Bagger」美式機車比賽的競技風格，將強大的賽車性能帶到公路行駛上。





2022 Touring ST 系列充滿西海岸風格，所有零件皆以勁黑呈現，包括車頭、操控、動力系統和排氣管。車款設計以運動休旅為主軸，標準的側箱高度讓外觀更為修長，並有更多傾斜空間。除此之外，對於想要舒適壓車轉彎的騎士，Touring ST 系列具有騎乘安全增強功能，增強騎士在意外情況或惡劣路況下的信心。至於配備部分，搭載觸控彩色屏幕和導航的 Boom! TM Box GTS 資訊娛樂系統、巡航控制和 DaymakerTM LED 前大燈。





2022 Touring Road GlideTM ST 採用空氣動力學框架安裝的鯊魚鼻整流罩，帶有明亮的雙前大燈，時尚有型，展現前所未有態度。而 2022 Touring Street GlideTM ST 採用象徵 Harley-Davidson 蝙蝠翼整流罩，適合長途旅行，以及追求頂級舒適性和性能的重車愛好者。





2022 年式 Low RiderTM S/ ST – 全新暗夜主宰者





2022 Low RiderTM S/ST 已搶先其他 2022 年式 Milwaukee-EightTM 117 V-Twin 引擎車系在 2022/6/10 登場，為SoftailTM 家族增添亮點。除了保有個性十足的全車黑化風格，以及提供舒適騎乘姿勢的中置踏板設計外，1,923c.c. 排氣量的 Milwaukee-EightTM 117 V-Twin 引擎更讓 Low Rider TM S/ ST 同時具備敏捷性和操控性的戰鬥騎乘風格。





哈雷全新 2022 年式各車系建議售價





近來由於車用晶片短缺、烏俄戰爭、以及疫情嚴峻等多重問題影響下，哈雷原廠在生產端面臨挑戰，進而造成哈雷缺車的情況。同時，航運塞港的情況仍尚未緩解，也讓哈雷車輛到港等候期數加大。同樣地，哈雷原廠在生產產能方面也遭受到供應鏈缺料的衝擊，2022 年式新車僅有少量到港，目前僅有少量的 2022 SportsterTM S 到港，其餘 2022 年式新車預計將至今年 Q4 甚至是明年 Q1 才會到港。





除此之外，由於原物料與生產成本的增加，包括匯率調漲、物流成本以及其他相應成本上漲等，總體成本增加幅度超過10 – 20%，故 Harley-Davidson 全新 2022 年式建議售價也將隨之調漲。Harley-Davidson 台灣總代理太古鼎翰參酌目前現況與成本反應，以消費者為前提設定合理與可接受的建議售價，漲幅僅約 3-5%。2022 年式 Harley-Davidson 各車系建議售價公告如下表。



