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瞄準女性族群！出自女性之手的 Gogoro Delight 最低 62,680 元上市

▲ 瞄準女性族群！出自女性之手的 Gogoro Delight 最低 62,680 元上市
▲ 瞄準女性族群！出自女性之手的 Gogoro Delight 最低 62,680 元上市

2GameSome - 有車賞

2022-07-14 18:55:00

Gogoro 今日（7/14）推出台灣首輛由女性團隊主導設計打造的全新 Gogoro Delight 電動機車正式上市。Gogoro Delight 提供 Gogoro Delight 和 Gogoro Delight BASIC 兩車型選擇，以台北市為例，只要符合政府新購或汰購補助資格，可享政府最高補助 27,300 元，Gogoro Delight BASIC 最低入手價為新台幣 62,680 元起。

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Gogoro 期望突破以往由男性主導的機車產品開發框架，讓 Gogoro Delight 能夠瞄準女性車主騎乘時最在意的各項特點，並從「輕巧感、儀式感、安全感」等三個面向著手。

負責 Gogoro Delight 產品開發的所有女性團隊。
負責 Gogoro Delight 產品開發的所有女性團隊。
Gogoro Delight 期望能從女性角度出發，著實滿足多數女性騎士的需求。
Gogoro Delight 期望能從女性角度出發，著實滿足多數女性騎士的需求。

「輕巧感」開發省力牽車模式

Gogoro Delight  座高調整至同級車款最低的 72.9 公分，且透過調整力臂和力矩，Gogoro Delight 省力中柱可減少 25% 的踩踏施力，並搭載省力牽車模式和倒車輔助模式；馬達啟動後，長按左方向燈鍵超過二秒鐘，車輛就會緩緩推進，在坡道和人行道上牽行時更為輕鬆；若觸動倒車輔助鍵，則幫助消費者從擁擠與向路肩傾斜的路邊停車格內更易退出。

Gogoro 女性團隊觀察發現，多數女性車主騎乘機車時，不僅傾向坐在椅墊前緣，膝蓋的位置也常落在小腿之前，這樣的坐姿會導致騎乘時膝蓋與車身貼近，也可能發生不時的碰撞。因此特別開發 AIRCUSH™ 緩衝飾板，透過緩衝氣墊獨特的結構與材質，減少膝蓋與車身撞擊的不適。Gogoro Delight 也配置可收合杯架，更易於置放飲料。

Gogoro Delight 沿用  G2.2L 鋁合金水冷永磁同步馬達，擁有 7 kW (9.38 hp) / 3,000 rpm 最大馬力輸出，搭配 FLO DRIVE™ 皮帶傳動系統，系統內建的國際大廠 Gates® 碳纖維皮帶，耐用、無油污、不生鏽、可清水沖洗。

「儀式感」全新安心護送燈

Gogoro Delight 車廂內配置業界首創的 U 型照明燈，廣角光源低死角照亮車廂置物空間。夜晚騎車時，車主可以透過Gogoro® App 開啟專屬安心護送燈功能，車主關機離開車輛時，延時亮起大燈、前後方向燈和煞車燈， 點亮所有光源。

Gogoro Delight 在最常觸碰的手把與車廂材料中添加銀離子抗菌劑，減少細菌沾黏的隱憂，並能抑制細菌的繁殖與伴隨產生的異味。車廂內更可選配香氛組，在打開車廂的瞬間，飄散出清新的氣息。

「安全感」人性智慧科技

Gogoro Delight 搭載 SBS 同步前後雙碟煞，全車系皆配置急煞警示燈提示後車瞬間減速，大燈規格為Class D LED 頭燈，更廣更亮的夜間視野，可提高夜晚騎乘時的安全性。Gogoro Delight 預載雨天智慧模式，更可選配 TCS 循跡防滑系統，不僅根據啟動時的氣象資料主動調節動力輸出，TCS 也能即時偵測前後輪速差避免打滑。Gogoro Delight 還可選配前後輪整合式胎壓偵測器 (TPMS)，顯示騎乘時的胎壓狀態，胎壓不足時則會發出警示通知。

多種車色選擇   新開發 30 項風格配件

Gogoro 為 Gogoro Delight 提供「璨光藍」、「裸光金」、「琉光綠」、「凝光白」四種車色；Gogoro Delight BASIC 車型則提供「柔霧白」色彩。

隨著全新 Gogoro Delight 的上市，Gogoro 同步開發出 30 項嶄新風格配件，加上可通用的百餘項現有配件。

Gogoro Delight 的重點特色配件包含：

  1. 多功能晴雨置物盒：可隨手放置小物或是濕的折傘和輕便雨衣。
  2. UV 光觸媒抑菌抗臭循環機：開始騎乘後 30 分鐘內，透過導流循環車廂內的空氣經過 UV 光觸媒，達成抑菌與除臭雙重目的。
  3. 弧形提袋掛勾：專為女性背包提把、肩帶而設計的曲面掛鈎，加大的弧形面積，可有效保護皮件表面。
  4. 防潑水遮陽裙：嚴選抗紫外線防潑水輕量布，防曬防潑水雙效合一；一片式剪裁，方便快速穿脫，口袋兼具收納功能，翻轉亦可收合整件遮陽裙。
  5. 菱格拼接平踏墊：讓暫時置放的物品或提包都能平穩不搖晃。

多樣化的個人配置，可參考官網

SPA 級試騎  享沁涼飲品再拿好禮

Gogoro 全台門市規劃了 Delight 專屬試騎體驗，8/14 前至全台 Gogoro 門市首次試騎即招待 7-11 夏日清涼飲品。使用好感濾鏡與全新車款 Gogoro Delight 合照，或與 Delight 主題門市8 風格櫥窗合影，設定公開上傳貼文至個人 FB、IG 或 IG Story ，並加上 Gogoro 指定 @gogoro_taiwan 及 #GogoroDelight #感覺好好 #妳的好感愛車，即可現場兌換好感香氛貼。即日起至 8/14，購買 Gogoro Delight 全車系任一車款，全面贈送 $3,000 元配件。

36 期 0 利率再享補助  刷卡享資費最高 10% 回饋

購買 Gogoro Delight 車款可選擇 36 期 0 利率方案，另可選擇「Gogoro 睿智選 輕鬆貸隨時還」方案， 購車首年低利率、免開辦費、免設定費、彈性還款，再加贈 $2,000 元配件金。以台北市為例，只要符合政府新購或汰購補助資格，可享政府最高補助 27,300 元，Gogoro Delight BASIC 最低入手價為 $62,680 元起。

若使用指定銀行信用卡綁定支付 Gogoro Network® 電池服務費並成功登錄，更可享電池資費最高 10% 回饋，信用卡回饋辦法及限制條件請以各銀行信用卡活動網頁說明為準。欲知更多優惠活動資訊請洽官網：https://letsgogo.ro/3arFzdt  。

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