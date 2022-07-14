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女人寵愛女人，全新 Gogoro Delight 62,680 元起好感上市

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-07-14 18:55:20

當女性消費者形成的「她經濟」浮現，逐漸成為另一股消費動能時，從女性視角出發的設計，相信更能打動女性消費者。Gogoro宣布台灣第一輛由女性團隊主導設計，實踐 By Her, For Her 理念打造的全新 Gogoro Delight，即日隆重上市，以心思細膩的細節照顧女性，希望能讓女性車主在騎乘時「感覺好好」，讓 Gogoro Delight 成為女性車主心目中的「好感愛車」。

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Gogoro 產品長彭明義表示：「當 Gogoro 決定開發更貼近女性用戶需求的產品時，特別甄選來自跨部門與背景的女性同仁組成任務團隊，透過工作坊的形式聆聽、歸納與解析女性消費者的意見，依照女性的移動需求、介意點反思產品設計，嘗試完全從女性使用者的角度出發，開發出這輛由 『她』 專門為女生設計、量身打造的全新 Gogoro Delight，陪伴每個女生展現自我，自在隨性地享受感覺好好的 Me Time。」

2021 年台灣機車銷售市場中，扣除法人的領牌數量，購買燃油機車的男性車主比例為 53.21%，女性車主比例為 46.79%1；然而購買電動機車的男性車主比例為 48.46%，女性車主比例為 51.54%2。這項數據顯示，女性消費者對騎乘平順，沒有震動、排煙與排氣管的電動機車更為青睞。承載著女性對電動機車的偏愛，Gogoro 精益求精，突破以往由男性主導的機車產品開發框架，讓 Gogoro Delight 能夠消除女性車主騎乘時最在意的各項痛點，並從「輕巧感、儀式感、安全感」等三個面向著手，貼近女性用車族群內心的需求與期待。

全新 Gogoro Delight 致力於塑造舒適的騎乘體驗，座高調整至同級車款最低的 72.9 公分3，女性騎士不論身型、任何穿搭都能輕鬆駕馭，輕巧跨坐。透過調整力臂和力矩，Gogoro Delight 的省力中柱，可減少 25% 的踩踏施力4，讓立中柱架車變得更輕鬆。新車款率先搭載獨有的省力牽車模式和倒車輔助模式；馬達啟動後，長按左方向燈鍵超過二秒鐘，車輛就會緩緩推進，在坡道和人行道上牽行時更為輕鬆寫意；若觸動倒車輔助鍵，則幫助消費者從擁擠與向路肩傾斜的路邊停車格內，簡單俐落地後退離開。

Gogoro 女性團隊追蹤觀察發現，為了停車時更容易踩踏到地面，多數女性車主騎乘機車時，不僅傾向坐在椅墊前緣，膝蓋的位置也常落在小腿之前，這樣的坐姿會導致騎乘時膝蓋與車身貼近，也可能發生不時的碰撞。Gogoro 貼心開發的 AirCush™ 緩衝飾板，透過緩衝氣墊獨特的結構與材質，讓女性車主不用再委屈自己的雙腿與膝蓋，同步提升駕馭信心與乘坐舒適性。Gogoro Delight 配置可收合杯架，外帶冰咖啡、大杯手搖飲也不擔心無處置放。

Gogoro Delight 沿用普通重型電動機車最高市占的 G2.2L 鋁合金水冷永磁同步馬達，搭配輕保養 FLO DRIVE™ 皮帶傳動系統，提供女性騎士渴望的輕快、滑順騎乘體驗，系統內建的國際大廠 Gates® 碳纖維皮帶，耐用、無油污、不生鏽、可清水沖洗，保養輕鬆、騎乘安靜。直覺線性的電門控制，配合 7 kW (9.38 hp) / 3,000 rpm 最大馬力輸出，隨傳隨到的卓越性能，充分滿足日常生活、還能應變突發狀況。

對於女性而言，生活處處都有儀式感，騎車當然也該有儀式感。簡單儀式，讓妳獨享旅程時光，把心思放回照顧自己之上。

Gogoro 營造女性騎車的儀式感，在各項細節設定下做足功夫：Gogoro Delight 車廂內配置業界首創的 U 型照明燈，廣角光源無死角照亮車廂置物空間，從此不必摸黑尋找，取物更加悠然自若。

夜晚騎車時，停車地點有可能是路燈稀少的暗巷角落，車主可以透過 Gogoro App 開啟專屬安心護送燈功能，在妳關機離開車輛時，延時亮起大燈、前後方向燈和煞車燈， 點亮所有光源，劃破黑暗全方位指引道路，伴妳無憂無懼地走出暗處。

Gogoro Delight 在乎妳的在乎，我們在最常觸碰的手把與車廂材料中添加銀離子抗菌劑，減少細菌沾黏的隱憂，並能抑制細菌的繁殖與伴隨產生的異味。車廂內更別出心裁配備香氛組，由 Gogoro 獨家特調的舒活植感香氣，在打開車廂的瞬間，飄散出清新的氣息。

Gogoro Delight 搭載 SBS 同步前後雙碟煞，可有效縮短煞停距離並穩定車身；全車系皆配置急煞警示燈提示後車瞬間減速，增進車輛騎行的主動安全性。大燈延續家族膠囊造型設計，規格提升為汽車等級的 Class D LED 頭燈5，照射角度擴大 2 倍，最大亮度乘以 3 倍，更廣更亮的夜間視野，同時也讓其他用路人清楚意識到妳的存在，大幅提高夜晚騎乘時的安全性。

騎車難免遇到不佳天候，但 Gogoro 不會讓壞天氣左右妳的前進與心情。Gogoro Delight 預載雨天智慧模式，更可選配 TCS 循跡防滑系統，不僅根據啟動時的氣象資料主動調節動力輸出，TCS 也能即時偵測前後輪速差避免打滑，確保雨中的每一哩路都能踏實安定。Gogoro Delight 還可選配前後輪整合式胎壓偵測器 (TPMS)，貼心顯示騎乘時的胎壓狀態，胎壓不足時則會發出警示通知，我們深信安心安全，才是回家唯一的路。

Gogoro 女性團隊為了打造一輛深具內涵、照護女生的貼心車款，除了開發各項暖心功能，讓女性感受到無微不至的呵護外，在女性購車第一瞬間所重視的色彩、外觀等方向上也絞盡腦汁，想要讓女性一眼心動、多愛自己一些些。

全新​ Gogoro Delight 有 Gogoro Delight 和 Gogoro Delight BASIC 兩款車型6，我們為 Gogoro Delight 妝點了「璨光藍」、「裸光金」、「琉光綠」、「凝光白」等四種時尚色彩，機車也可搖身一變成為女性車主生活中亮眼稱職的單品；Gogoro Delight BASIC 車型則提供「柔霧白」色彩，百搭任選、回歸純粹。

Gogoro Delight 造型簡練卻不單調，從儀錶、座墊到車身，即便混合多重材質，我們也嘗試調節色澤深淺與光感，佐以鍍鉻飾樣，賦予純色調豐富的層次感。​ Gogoro Delight 另搭配 3 種新開發的風格音效，為妳的愛車增添多元個性。欲知更多產品資訊，請前往 Gogoro Delight 產品官方網頁：https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/delight/

隨著全新 Gogoro Delight 的上市，Gogoro 同步開發出 30 項嶄新風格配件，加上可通用的百餘項現有配件，充分滿足女性多樣化的移動型態、個性需求與生活機能便利性。交由妳隨心混搭的配件有如不同風格的妝容，展現出優雅質感、率性活潑、實用便利等不同的心情和風範！

Gogoro Delight 的重點特色配件包含：

多功能晴雨置物盒：可隨手放置小物或是濕的折傘和輕便雨衣，不會因此弄髒、弄濕車內置物箱，讓妳雨天騎車不狼狽。

UV 光觸媒抑菌抗臭循環機：開始騎乘後 30 分鐘內，透過導流循環車廂內的空氣經過 UV 光觸媒，達成抑菌與除臭雙重目的。

弧形提袋掛勾：專為女性背包提把、肩帶而設計的曲面掛鈎，加大的弧形面積，可有效保護妳心愛的皮件表面，貼心之處無所不在。

防潑水遮陽裙：嚴選抗紫外線防潑水輕量布，防曬防潑水雙效合一；一片式剪裁，方便快速穿脫，口袋兼具收納功能，翻轉亦可收合整件遮陽裙，是妳夏日騎車的好幫手。

菱格拼接平踏墊：讓暫時置放的物品或提包都能平穩不搖晃，乘載妳豐富的購物清單，趟趟都開心地滿載而歸。

多樣化的個人配置，可參考官網：https://shop.gogoro.com/blogs/最新優惠/gogoro-delight-風格配件-好感騎乘

Gogoro 開啟機車產業先河，提供「購車後隨時再升級」服務，多種智慧功能都可透過手機或網路商店「選購升級」即時擴充。Gogoro Delight 車款搭載最新世代的 「SSmartcore 智駕電控核心」，可開啟 TCS 循跡防滑系統和定速巡航等先進功能。Gogoro TCS 循跡防滑系統擁有獨特的兩段式調校，標準版 (TCS Std) 與進階版 (TCS Pro) 的設定，適切對應不同的騎乘場景和需求，使用 App 與 Trip 鍵都可簡易操作 TCS 啟閉，進階版 (TCS Pro) 將於今年秋季末開放選購及啟用；新近導入的定速巡航模式，讓車主可於車速介於 10 km/h 至 80 km/h 區間內，一鍵按下快速啟動定速巡航，讓遠距騎乘更加自由愜意、更顯輕鬆。Gogoro 選購升級官網：https://shop.gogoro.com/collections/dlc

Gogoro 在乎妳所在乎的　貼心無所不在

妳所在意的感受，Gogoro 都想到了。Gogoro Delight 搭載全新 iQ System® 6.8 智慧系統，除了原先手機藍牙操控設定外，更可選配裝載 LTE 智慧遠端連網服務，不論身處何地都可與自己的愛車連線，提供 24 小時主動訊息通知、遠距指令與控制、即時連線的車況檢查（包含車輛傾倒示警、車輛上鎖 / 解鎖、開啟車廂、車輛位置查詢）等功能，免除妳所擔心的任何事，讓 Gogoro Delight 貼心伴隨妳左右。

持續推出多元產品的同時，Gogoro 也積極提升維修能量，提供消費者更安心的後勤服務。 用戶可透過 Gogoro® App 線上的方式進行預約維修保養，時間到了不必等候，完整掌控自己的行程。

妳所在意的電池交換便利性，Gogoro 也為妳設想周到，Gogoro Network 在台灣已佈建超過 11,359 座 GoStation 機櫃，分布在多達 2,309 個電池交換站點，六都內平均騎乘 3 分鐘就有一站，在妳去超商取貨或是超市採買時，都能順手換電池，輕鬆補充電量，Gogoro 把 GoStation 設在妳順路的生活圈裡，讓妳隨時開啟下一段旅程。

SPA 級五感試騎，享沁涼飲品再拿品牌好禮

Gogoro 全台門市規劃了 Delight 專屬試騎體驗，涵蓋貼心防曬、抗菌香氛以及女性騎乘在意的多處細節，專爲女性騎士們打造的 SPA 級五感試騎，讓妳隨心騎乘，感覺好好。 8/14 前至全台 Gogoro 門市首次試騎7 即招待 7-11 夏日清涼飲品。使用好感濾鏡與全新車款 Gogoro Delight 合照，或與 Delight 主題門市8 風格櫥窗合影，設定公開上傳貼文至個人 FB 、IG 或 IG Story ，並加上 Gogoro 指定 @gogoro_taiwan 及 #GogoroDelight #感覺好好 #妳的好感愛車，即可現場兌換好感香氛貼9。

好心動！　即刻入主 Gogoro Delight 全車系任一車款就送 $3,000 配件金

即日起至 8/14，購買 Gogoro Delight 全車系任一車款，全面贈送 $3,000 元配件金10，讓妳的愛車不只是代步工具 ，更是自我品味的呈現，多種風格配件隨心搭配，Gogoro 推薦多樣專為妳設計的好感配件組，功能、外觀、實用都升級，讓妳把 $3,000 元配件金變成喜歡的樣子！

推薦組合：

要安全，還要更聰明 - TCS 循跡防滑系統偵測前後輪速，穩定循跡動態，以降低行車意外的機率，為妳的騎乘，增添一份安心的保障！智慧擴充服務 (DLC) 讓妳的愛車更聰明，選購升級定速巡航、賽道碼表等依妳所需，讓妳的愛車越騎越聰明。

要風格，還要更實用 - 多種屬於妳的好感美型配件組，安全帽、證件套及亮麗百搭的遮陽裙，騎車也要走在流行時尚尖端！大空間的鋁合金置物籃和磁吸式巧納包，出門購物輕鬆自在。菱格拼接平踏墊、晴雨置物盒、飛炫踏板延伸組，雨天出門一樣從容優雅。

購買 Gogoro Delight 車款可選擇 36 期 0 利率方案，讓資金運用更靈活，減輕購車負擔；另可選擇「Gogoro 睿智選 輕鬆貸隨時還」方案， 購車首年低利率、免開辦費、免設定費、彈性還款，再加贈 $2,000 元配件金。以台北市為例，只要符合政府新購或汰購補助資格，可享政府最高補助 27,300 元，Gogoro Delight BASIC 最低入手價只要 $62,680 元起11，讓妳輕鬆加入智慧電動機車的行列。

若使用指定銀行信用卡綁定支付 Gogoro Network® 電池服務費並成功登錄，更可享電池資費最高 10% 回饋，日積月累也可為妳省出一筆零用錢！信用卡回饋辦法及限制條件請以各銀行信用卡活動網頁說明為準。欲知更多優惠活動資訊請洽官網：https://letsgogo.ro/3arFzdt 

備註：
1. & 2. 資料來源：依據交通部公路總局及監理所領牌數據分析資料。
3. 同級係指 2022 年 6 月間於臺灣本島內所販售之 125C.C. 相同等級的普通重型電動機車車型，資訊來源為各電動機車品牌臺灣官方網站及相關媒體新聞網頁揭露之規格配備資訊，惟 Gogoro 不保證其規格配備資訊之完整性、即時性及正確性。座墊高度由 Gogoro 自行測量，測量方式係將 Gogoro Delight 車型車輛熄火後正立，使前後輪均著地，中柱二點輕觸平緩地面，輪胎胎壓為標準出廠胎壓，2 顆電池均置於車廂中，無人乘坐於座墊上，由 Gogoro 測量人員以直尺量測平緩地面至 Gogoro 車輛座墊前座上緣間的距離，並以肉眼方式判斷高度數值。座墊高度之量測結果可能有所誤差，誤差容許範圍請參考「交通部車輛安全檢測基準」之規定，車輛規格規定項目之長度容許誤差，量測誤差及製造公差之總誤差，500 公分以下者為正負百分之 2，500 公分以上者為正負 10 公分。總誤差不足正負 1 公分者以正負 1 公分計。
4. 省下 25% 力氣：與非配備省力中柱的 Gogoro 車型相較下，所需的踩踏下壓力減少約 25%。
5. Class D LED 頭燈僅適用於 Gogoro Delight 車款，Gogoro Delight BASIC 為 Class C LED 頭燈。
6. 本文所提及之裝配功能規格資訊，請依官網該產品頁面為準。
7. 本贈品僅提供首次至 Gogoro 賞車試騎之消費者，一人贈送一組電子兌換券，消費者可依此電子兌換券至全台 7-11 兌換等值飲品，每組電子兌換券僅能兌換一次，數量有限送完為止。
8. Gogoro Delight 主題門市：桃園中華、台南公園、內湖 Citylink、新竹北大、台中中港、左營博愛、鼓山青海。
9. 贈品數量有限，送完為止，每 1 位參加人至多取得 1 個贈品。
10. Gogoro Delight 限時送 $3,000 元 配件金不適用購買 Gogoro Delight BASIC 車款。
11. 本金額係以 Gogoro Delight BASIC 之售價扣除淘汰二行程機車並新購電動機車時，經濟部工業局、環保署及台北市政府之補助後，試算所得之金額。實際政府補助方案之相關具體資格及限制，包括但不限於申請方式、期限、名額等條件，須依中央或各地方政府公告之內容為準。

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