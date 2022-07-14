女人寵愛女人，全新 Gogoro Delight 62,680 元起好感上市

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Gogoro 產品長彭明義表示：「當 Gogoro 決定開發更貼近女性用戶需求的產品時，特別甄選來自跨部門與背景的女性同仁組成任務團隊，透過工作坊的形式聆聽、歸納與解析女性消費者的意見，依照女性的移動需求、介意點反思產品設計，嘗試完全從女性使用者的角度出發，開發出這輛由 『她』 專門為女生設計、量身打造的全新 Gogoro Delight，陪伴每個女生展現自我，自在隨性地享受感覺好好的 Me Time。」
2021 年台灣機車銷售市場中，扣除法人的領牌數量，購買燃油機車的男性車主比例為 53.21%，女性車主比例為 46.79%1；然而購買電動機車的男性車主比例為 48.46%，女性車主比例為 51.54%2。這項數據顯示，女性消費者對騎乘平順，沒有震動、排煙與排氣管的電動機車更為青睞。承載著女性對電動機車的偏愛，Gogoro 精益求精，突破以往由男性主導的機車產品開發框架，讓 Gogoro Delight 能夠消除女性車主騎乘時最在意的各項痛點，並從「輕巧感、儀式感、安全感」等三個面向著手，貼近女性用車族群內心的需求與期待。
全新 Gogoro Delight 致力於塑造舒適的騎乘體驗，座高調整至同級車款最低的 72.9 公分3，女性騎士不論身型、任何穿搭都能輕鬆駕馭，輕巧跨坐。透過調整力臂和力矩，Gogoro Delight 的省力中柱，可減少 25% 的踩踏施力4，讓立中柱架車變得更輕鬆。新車款率先搭載獨有的省力牽車模式和倒車輔助模式；馬達啟動後，長按左方向燈鍵超過二秒鐘，車輛就會緩緩推進，在坡道和人行道上牽行時更為輕鬆寫意；若觸動倒車輔助鍵，則幫助消費者從擁擠與向路肩傾斜的路邊停車格內，簡單俐落地後退離開。
Gogoro 女性團隊追蹤觀察發現，為了停車時更容易踩踏到地面，多數女性車主騎乘機車時，不僅傾向坐在椅墊前緣，膝蓋的位置也常落在小腿之前，這樣的坐姿會導致騎乘時膝蓋與車身貼近，也可能發生不時的碰撞。Gogoro 貼心開發的 AirCush™ 緩衝飾板，透過緩衝氣墊獨特的結構與材質，讓女性車主不用再委屈自己的雙腿與膝蓋，同步提升駕馭信心與乘坐舒適性。Gogoro Delight 配置可收合杯架，外帶冰咖啡、大杯手搖飲也不擔心無處置放。
Gogoro Delight 沿用普通重型電動機車最高市占的 G2.2L 鋁合金水冷永磁同步馬達，搭配輕保養 FLO DRIVE™ 皮帶傳動系統，提供女性騎士渴望的輕快、滑順騎乘體驗，系統內建的國際大廠 Gates® 碳纖維皮帶，耐用、無油污、不生鏽、可清水沖洗，保養輕鬆、騎乘安靜。直覺線性的電門控制，配合 7 kW (9.38 hp) / 3,000 rpm 最大馬力輸出，隨傳隨到的卓越性能，充分滿足日常生活、還能應變突發狀況。
對於女性而言，生活處處都有儀式感，騎車當然也該有儀式感。簡單儀式，讓妳獨享旅程時光，把心思放回照顧自己之上。
Gogoro 營造女性騎車的儀式感，在各項細節設定下做足功夫：Gogoro Delight 車廂內配置業界首創的 U 型照明燈，廣角光源無死角照亮車廂置物空間，從此不必摸黑尋找，取物更加悠然自若。
夜晚騎車時，停車地點有可能是路燈稀少的暗巷角落，車主可以透過 Gogoro App 開啟專屬安心護送燈功能，在妳關機離開車輛時，延時亮起大燈、前後方向燈和煞車燈， 點亮所有光源，劃破黑暗全方位指引道路，伴妳無憂無懼地走出暗處。
Gogoro Delight 在乎妳的在乎，我們在最常觸碰的手把與車廂材料中添加銀離子抗菌劑，減少細菌沾黏的隱憂，並能抑制細菌的繁殖與伴隨產生的異味。車廂內更別出心裁配備香氛組，由 Gogoro 獨家特調的舒活植感香氣，在打開車廂的瞬間，飄散出清新的氣息。
Gogoro Delight 搭載 SBS 同步前後雙碟煞，可有效縮短煞停距離並穩定車身；全車系皆配置急煞警示燈提示後車瞬間減速，增進車輛騎行的主動安全性。大燈延續家族膠囊造型設計，規格提升為汽車等級的 Class D LED 頭燈5，照射角度擴大 2 倍，最大亮度乘以 3 倍，更廣更亮的夜間視野，同時也讓其他用路人清楚意識到妳的存在，大幅提高夜晚騎乘時的安全性。
騎車難免遇到不佳天候，但 Gogoro 不會讓壞天氣左右妳的前進與心情。Gogoro Delight 預載雨天智慧模式，更可選配 TCS 循跡防滑系統，不僅根據啟動時的氣象資料主動調節動力輸出，TCS 也能即時偵測前後輪速差避免打滑，確保雨中的每一哩路都能踏實安定。Gogoro Delight 還可選配前後輪整合式胎壓偵測器 (TPMS)，貼心顯示騎乘時的胎壓狀態，胎壓不足時則會發出警示通知，我們深信安心安全，才是回家唯一的路。
Gogoro 女性團隊為了打造一輛深具內涵、照護女生的貼心車款，除了開發各項暖心功能，讓女性感受到無微不至的呵護外，在女性購車第一瞬間所重視的色彩、外觀等方向上也絞盡腦汁，想要讓女性一眼心動、多愛自己一些些。
全新 Gogoro Delight 有 Gogoro Delight 和 Gogoro Delight BASIC 兩款車型6，我們為 Gogoro Delight 妝點了「璨光藍」、「裸光金」、「琉光綠」、「凝光白」等四種時尚色彩，機車也可搖身一變成為女性車主生活中亮眼稱職的單品；Gogoro Delight BASIC 車型則提供「柔霧白」色彩，百搭任選、回歸純粹。
Gogoro Delight 造型簡練卻不單調，從儀錶、座墊到車身，即便混合多重材質，我們也嘗試調節色澤深淺與光感，佐以鍍鉻飾樣，賦予純色調豐富的層次感。 Gogoro Delight 另搭配 3 種新開發的風格音效，為妳的愛車增添多元個性。欲知更多產品資訊，請前往 Gogoro Delight 產品官方網頁：https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/delight/
隨著全新 Gogoro Delight 的上市，Gogoro 同步開發出 30 項嶄新風格配件，加上可通用的百餘項現有配件，充分滿足女性多樣化的移動型態、個性需求與生活機能便利性。交由妳隨心混搭的配件有如不同風格的妝容，展現出優雅質感、率性活潑、實用便利等不同的心情和風範！
Gogoro Delight 的重點特色配件包含：
多功能晴雨置物盒：可隨手放置小物或是濕的折傘和輕便雨衣，不會因此弄髒、弄濕車內置物箱，讓妳雨天騎車不狼狽。
UV 光觸媒抑菌抗臭循環機：開始騎乘後 30 分鐘內，透過導流循環車廂內的空氣經過 UV 光觸媒，達成抑菌與除臭雙重目的。
弧形提袋掛勾：專為女性背包提把、肩帶而設計的曲面掛鈎，加大的弧形面積，可有效保護妳心愛的皮件表面，貼心之處無所不在。
防潑水遮陽裙：嚴選抗紫外線防潑水輕量布，防曬防潑水雙效合一；一片式剪裁，方便快速穿脫，口袋兼具收納功能，翻轉亦可收合整件遮陽裙，是妳夏日騎車的好幫手。
菱格拼接平踏墊：讓暫時置放的物品或提包都能平穩不搖晃，乘載妳豐富的購物清單，趟趟都開心地滿載而歸。
多樣化的個人配置，可參考官網：https://shop.gogoro.com/blogs/最新優惠/gogoro-delight-風格配件-好感騎乘
Gogoro 開啟機車產業先河，提供「購車後隨時再升級」服務，多種智慧功能都可透過手機或網路商店「選購升級」即時擴充。Gogoro Delight 車款搭載最新世代的 「SSmartcore 智駕電控核心」，可開啟 TCS 循跡防滑系統和定速巡航等先進功能。Gogoro TCS 循跡防滑系統擁有獨特的兩段式調校，標準版 (TCS Std) 與進階版 (TCS Pro) 的設定，適切對應不同的騎乘場景和需求，使用 App 與 Trip 鍵都可簡易操作 TCS 啟閉，進階版 (TCS Pro) 將於今年秋季末開放選購及啟用；新近導入的定速巡航模式，讓車主可於車速介於 10 km/h 至 80 km/h 區間內，一鍵按下快速啟動定速巡航，讓遠距騎乘更加自由愜意、更顯輕鬆。Gogoro 選購升級官網：https://shop.gogoro.com/collections/dlc
Gogoro 在乎妳所在乎的 貼心無所不在
妳所在意的感受，Gogoro 都想到了。Gogoro Delight 搭載全新 iQ System® 6.8 智慧系統，除了原先手機藍牙操控設定外，更可選配裝載 LTE 智慧遠端連網服務，不論身處何地都可與自己的愛車連線，提供 24 小時主動訊息通知、遠距指令與控制、即時連線的車況檢查（包含車輛傾倒示警、車輛上鎖 / 解鎖、開啟車廂、車輛位置查詢）等功能，免除妳所擔心的任何事，讓 Gogoro Delight 貼心伴隨妳左右。
持續推出多元產品的同時，Gogoro 也積極提升維修能量，提供消費者更安心的後勤服務。 用戶可透過 Gogoro® App 線上的方式進行預約維修保養，時間到了不必等候，完整掌控自己的行程。
妳所在意的電池交換便利性，Gogoro 也為妳設想周到，Gogoro Network 在台灣已佈建超過 11,359 座 GoStation 機櫃，分布在多達 2,309 個電池交換站點，六都內平均騎乘 3 分鐘就有一站，在妳去超商取貨或是超市採買時，都能順手換電池，輕鬆補充電量，Gogoro 把 GoStation 設在妳順路的生活圈裡，讓妳隨時開啟下一段旅程。
SPA 級五感試騎，享沁涼飲品再拿品牌好禮
Gogoro 全台門市規劃了 Delight 專屬試騎體驗，涵蓋貼心防曬、抗菌香氛以及女性騎乘在意的多處細節，專爲女性騎士們打造的 SPA 級五感試騎，讓妳隨心騎乘，感覺好好。 8/14 前至全台 Gogoro 門市首次試騎7 即招待 7-11 夏日清涼飲品。使用好感濾鏡與全新車款 Gogoro Delight 合照，或與 Delight 主題門市8 風格櫥窗合影，設定公開上傳貼文至個人 FB 、IG 或 IG Story ，並加上 Gogoro 指定 @gogoro_taiwan 及 #GogoroDelight #感覺好好 #妳的好感愛車，即可現場兌換好感香氛貼9。
好心動！ 即刻入主 Gogoro Delight 全車系任一車款就送 $3,000 配件金
即日起至 8/14，購買 Gogoro Delight 全車系任一車款，全面贈送 $3,000 元配件金10，讓妳的愛車不只是代步工具 ，更是自我品味的呈現，多種風格配件隨心搭配，Gogoro 推薦多樣專為妳設計的好感配件組，功能、外觀、實用都升級，讓妳把 $3,000 元配件金變成喜歡的樣子！
推薦組合：
要安全，還要更聰明 - TCS 循跡防滑系統偵測前後輪速，穩定循跡動態，以降低行車意外的機率，為妳的騎乘，增添一份安心的保障！智慧擴充服務 (DLC) 讓妳的愛車更聰明，選購升級定速巡航、賽道碼表等依妳所需，讓妳的愛車越騎越聰明。
要風格，還要更實用 - 多種屬於妳的好感美型配件組，安全帽、證件套及亮麗百搭的遮陽裙，騎車也要走在流行時尚尖端！大空間的鋁合金置物籃和磁吸式巧納包，出門購物輕鬆自在。菱格拼接平踏墊、晴雨置物盒、飛炫踏板延伸組，雨天出門一樣從容優雅。
購買 Gogoro Delight 車款可選擇 36 期 0 利率方案，讓資金運用更靈活，減輕購車負擔；另可選擇「Gogoro 睿智選 輕鬆貸隨時還」方案， 購車首年低利率、免開辦費、免設定費、彈性還款，再加贈 $2,000 元配件金。以台北市為例，只要符合政府新購或汰購補助資格，可享政府最高補助 27,300 元，Gogoro Delight BASIC 最低入手價只要 $62,680 元起11，讓妳輕鬆加入智慧電動機車的行列。
若使用指定銀行信用卡綁定支付 Gogoro Network® 電池服務費並成功登錄，更可享電池資費最高 10% 回饋，日積月累也可為妳省出一筆零用錢！信用卡回饋辦法及限制條件請以各銀行信用卡活動網頁說明為準。欲知更多優惠活動資訊請洽官網：https://letsgogo.ro/3arFzdt