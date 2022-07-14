Harley-Davidson 22年式全新Milwaukee-EightTM 117 V-Twin引擎車系限量登台!

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2022年式頂規限量CVOTM – 至尊客製王者風範
CVOTM (Custom Vehicle Operations)家族有著強悍的引擎與動力、驚艷群雄的嶄新車體彩繪，並提供騎士與後座乘客最頂級的舒適體驗。2022年式全新CVOTM家族搭載Milwaukee-EightTM 117 V-Twin引擎，排氣量1,923c.c，扭力高達169Nm，在加速上具有強大的爆發力。
Harley-Davidson台灣總代理太古鼎翰大力與原廠爭取，今年限量引進2022年式CVOTM Road GlideTM、CVOTM Street GlideTM與CVOTM Road GlideTM Limited。2022 CVOTM Road GlideTM 採用獨特的鯊鼻式擋風板設計搭配客製化烤漆，適合追求大膽造型和強勁性能的騎士。2022 CVOTM Street GlideTM則以蝠翼擋風板的經典外型，加上令人瞠目結舌的烤漆和表面細節，並配備由美國經典傳奇品牌Rockford FosgateTM 提供的 Stage II Harley-DavidsonTM 頂級音響系統，創造休旅風格與舒適度的頂級巔峰。而2022 CVOTM Road GlideTM Limited滿載奢華配備和長途騎乘的舒適性，並擁有令人驚豔的時尚風格以及永遠令人滿意的強勁動力。
2022年式Grand American Touring ST – 豪華美式 啟程長征
Harley-Davidson產品家族中頂級休旅Touring車系今年推出性能增強版ST系列車款：Touring Road GlideTM ST與Touring Street GlideTM ST，兩款車型均搭載 Milwaukee-EightTM 117 V-TWIN引擎，提供頂尖動力。ST系列更是承襲「King of the Bagger」美式機車比賽的競技風格，將強大的賽車性能帶到公路行駛上。
2022 Touring ST系列充滿西海岸風格，所有零件皆以勁黑呈現，包括車頭、操控、動力系統和排氣管。車款設計以運動休旅為主軸，標準的側箱高度讓外觀更為修長，並有更多傾斜空間。除此之外，對於想要舒適壓車轉彎的騎士，Touring ST系列具有騎乘安全增強功能，增強騎士在意外情況或惡劣路況下的信心。至於配備部分，搭載觸控彩色屏幕和導航的 Boom! TM Box GTS 資訊娛樂系統、巡航控制和DaymakerTM LED前大燈。
2022 Touring Road GlideTM ST採用空氣動力學框架安裝的鯊魚鼻整流罩，帶有明亮的雙前大燈，時尚有型，展現前所未有態度。而2022 Touring Street GlideTM ST採用象徵Harley-Davidson蝙蝠翼整流罩，適合長途旅行，以及追求頂級舒適性和性能的重車愛好者。
2022年式 Low RiderTM S/ ST – 全新暗夜主宰者
2022 Low RiderTM S/ST已搶先其他2022年式Milwaukee-EightTM 117 V-Twin引擎車系在2022/6/10登場，為SoftailTM家族增添亮點。除了保有個性十足的全車黑化風格，以及提供舒適騎乘姿勢的中置踏板設計外，1,923c.c. 排氣量的Milwaukee-EightTM 117 V-Twin引擎更讓Low Rider TM S/ ST同時具備敏捷性和操控性的戰鬥騎乘風格。
哈雷全新2022年式各車系建議售價
近來由於車用晶片短缺、烏俄戰爭、以及疫情嚴峻等多重問題影響下，哈雷原廠在生產端面臨挑戰，進而造成哈雷缺車的情況。同時，航運塞港的情況仍尚未緩解，也讓哈雷車輛到港等候期數加大。同樣地，哈雷原廠在生產產能方面也遭受到供應鏈缺料的衝擊，2022年式新車僅有少量到港，目前僅有少量的2022 SportsterTM S到港，其餘2022年式新車預計將至今年Q4甚至是明年Q1才會到港。
除此之外，由於原物料與生產成本的增加，包括匯率調漲、物流成本以及其他相應成本上漲等，總體成本增加幅度超過10 – 20%，故Harley-Davidson全新2022年式建議售價也將隨之調漲。Harley-Davidson台灣總代理太古鼎翰參酌目前現況與成本反應，以消費者為前提設定合理與可接受的建議售價，漲幅僅約3-5%。2022年式Harley-Davidson各車系建議售價公告如下表：
| 年式
| 家族
| 車型名稱
| 建議售價(NT$)
| 2022
| Sportster
| SportsterTM S
| $959,000
| Softail
| SoftailTM Standard
| $959,000
| Street BobTM
| $1,029,000
| Fat BoyTM
| $1,319,000
| Heritage Classic
| $1,419,000
| Low RiderTM S
| $1,299,000
| Low RiderTM ST
| $1,429,000
| Adventure Touring
| Pan AmericaTM Special
| $1,299,000
| Grand American Touring
| Road KingTM Special
| $1,599,000
| Street GlideTM Special
| $1,719,000
| Road GlideTM Special
| $1,759,000
| Ultra Limited
| $1,899,000
| Street GlideTM ST
| $1,799,000
| Road GlideTM ST
| $1,839,000
| Trike
| Tri Glide Ultra
| $2,699,000
| CVO
| CVOTM Street GlideTM
| $2,799,000
| CVOTM Road GlideTM
| $2,899,000
| CVOTM Road GlideTM Limited
| $3,099,000
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