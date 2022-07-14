55688 蟬聯叫車類APP榜首，推點數折車資。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Sensor Tower數據顯示，截至2022年第一季度55688台灣大車隊APP下載量達到500萬以上，推動55688台灣大車隊APP佔據榜首的背後原因，除了APP本身加入新媒合生活服務的選項，還有讓用戶好感度暴增的新服務；諸如: UX優化體驗、企業簽單、熱點叫車、減碳排放、24小時真人客服等；體現企業與用戶同行的決心，因此獲得好評，連續取得叫車類app下載第一。根據交通部公路總局資料顯示，台灣目前計程車市場總量為90,190輛，台灣大車隊佔24%，相當於馬路上每四台計程車就有一台是台灣大車隊，55688 台灣大車隊App的消費者評論達到3.3萬則，好評4.7顆星，用戶好感度高達94%，APP介面改版後相比去年同期大幅增長，相較於第二名的4.4、第三名的2.7，用戶好感度最佳。55688集團不走車資補貼打資本割喉戰，爭取給用戶更實質且長期的優惠。0元折抵支付，由第三方點數支付，讓消費者A好康；搭車不用掏錢。大車隊光2021年度全額使用點數折抵車資，就高達2萬筆(趟次)，車資達4,500萬元，在「客戶體驗優先」的數位化趨勢之下，55688集團正在向「以客戶為中心」過渡，越來越傾向於直接接觸客戶，台灣大車隊集團董事長林村田受訪時表示:「打從一開始，就清楚我們是交通運輸業更是“生活媒合平台」，55688 台灣大車隊APP服務橫跨交通、生活、物流、媒體，台灣大車隊APP不只是一個出行的叫車APP，是以此為基底去衍生有關於生活媒合的服務發展，一個全方位媒合生活服務超級APP正在成形。