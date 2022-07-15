Hyundai Ioniq 6公布動力規格與座艙

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日前Hyundai公布Ioniq 6外觀資訊，但對於消費者來說肯定覺得不過癮，近日Hyundai就帶來Ioniq 6的動力數據規格與更清楚的座艙格局。首先動力部分Ioniq 6不意外的配置77.4kWh電池模組，擁有320hp最大馬力與61.7kgm扭力峰值，並提供單馬達後驅與雙馬達四驅車型。在此動力推動下Ioniq 6也有著0～100km/h 5.1秒的表現，及WLTP測試下擁有610公里續航里程，除此之外可支援400V/800V輸入電壓也能在18分鐘將電量從10%充至80%。另外Hyundai也表示Ioniq 6還有搭載53kWh電池車型，不過詳細規格並未公布，但預計應也會和Ioniq 5的225hp及430公里里程相近。
座艙部分先前的圖片並分清楚版本，而此次則是公布高清版，一體式螢幕及簡單的設計，規劃出簡約寬闊的乘坐與視覺感受，雙12吋數位儀表與中控螢幕也提供豐富資訊與良好辨識效果。而乘坐方面Ioniq 6車身尺碼為4,855mm×1,880mm×1,495mm軸距2,950mm，在此設定下搭配前座椅較一般車型變薄30%，進而能替後座創造更寬裕的乘坐環境。至於配備部分Ioniq 6也和Ioniq 5相同配置SCC智慧型主動車距維持、LFA全速域車道維持輔助、RSPA智能遙控停車、V2L外接供電轉換器等配備。