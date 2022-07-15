Honda ZR-V即將於日本上市，發表消息曝光

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其實日本車廠過去都很愛用相同平台衍生出不同車系搶攻不同族群市場，將市場級距切得非常細，雙生車、甚至三生車，多生車比皆是，又或者同一款車在不同市場用上不同車名販售，但自2000年後，大多已走向整併單一車系化，或車名統一化，不過Honda一方面宣布要簡化車系，實際上卻還是在發展新車系，如ZR-V就是在大家熟知的HR-V與CR-V之間再插入一個級距，同時藉機將新一代CR-V車格略為加大，但是為對應美國對車輛尺碼的要求，台灣也有販售的HR-V太小，所以就把ZR-V換上HR-V之名進入美國市場；而在中國則是因為Honda在當地同時與廣州汽車與東風汽車合作，所以就乾脆ZR-V與HR-V兩款車都導入，廣汽本田生產ZR-V，東風本田生產HR-V。
如今ZR-V要回歸日本市場，就不用去搞懂與HR-V的複雜關係，因為HR-V在日本叫做Vezel，所以美規的HR-V是日本與中國的ZR-V，然後大家熟知的HR-V在日本不叫HR-V，寫到這裡是不是很像在繞口令，實在不懂這樣的策略對銷售真的有幫助？
回到即將在日本上市的ZR-V，就如同前文所敘述，在日本它的定位會介於Vezel與CR-V之間，訴求是一款給予駕駛者充滿信心與自由度的SUV；外觀都比Vezel與已在美國亮相的新一代CR-V來得流線圓滑，更富有運動感；內裝則是融入Honda的家族風格，採水平平置中控台，並有著將空調出風口隱藏在其中的蜂巢狀飾板，並採按鍵式排檔，將前排鞍座提高以換取更好的置物空間。
動力系統部分，e:HEV車型會搭載與Civic e:HEV相同的混合動力系統，由一具2.0升汽油引擎搭配兩具電動馬達，以及專用的CVT變速系統，另外還有1.5渦輪汽油引擎可選擇。並且還會有四輪傳動系統供消費者選擇。
ZR-V在網路發布發表訊息後，8月會在日本展開巡展，9月開始接單，更詳細資訊則會在稍晚公布。