9縣市高溫特報！台東受「焚風效應」影響 最熱恐破38°C
中央氣象局表示，今、明（15日、16日）2天，受西南風影響，臺灣中南部地區有局部短暫陣雨，部分地區有局部大雨發生的機率，其他地區則為多雲到晴，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，明日中南部地區及午後各地山區亦有局部較大雨勢發生的機率；另外北部及東半部地區高溫炎熱，大臺北地區有37度高溫發生的機率，東南部有焚風發生的機率。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，根據最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天至下週一(15至18日)低層大氣盛行西南風，西南部不定時有局部陣雨，中南部地區有局部雷陣雨，其他近山區午後亦偶有局部雷陣雨，並有「劇烈天氣」發生的機率；另外「熱帶大陸氣團」盤據在華中、華南屢創「極端高溫」，台灣在其邊緣、高溫炎熱，最高氣溫可達37度以上。
吳德榮說明，台東地區則因在西南風背風面，受「焚風效應」影響，局部地區將出現38度以上的「極端高溫」，應注意防曬、防中暑；今天北部溫度約為24到37度，中部24到35度，南部24到34度，東部23到38度。
下週二、三（19日、20日）太平洋高壓日漸增強，各地仍高溫炎熱，山區午後雷陣雨範圍縮小，機率日漸降低；週四(21日)起，「熱帶大陸氣團」乾熱空氣逐漸東移出海，台灣天氣還將更熱一些，應密切觀察最新資料。（編輯：陳苾暐）