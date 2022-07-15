籃球／中國1分險勝巴林　關鍵「中台之戰」將決定小組第2

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最後一擊的機會，姜偉澤外線3分不中，顧全籃下卡位搶到進攻籃板，隨後補籃命中還造成對手犯規，在剩下6.7秒時幫助球隊反超1分，巴林後續反撲無力，中國隊最終驚險拿下這場勝利。整場比賽顧全11投7中，命中5顆三分球，得到22分5籃板2助攻。
賽後中國男籃總教練杜鋒表示此役球隊打得非常糟糕，沒有在場上專注的打球，出現一些不冷靜的舉動。「今天孫銘徽和趙睿應該更冷靜一點，他們的意願是好的，想為球隊去爭取。但可能是不夠冷靜，導致雙雙被罰下，造成了隊伍在那個時候人員輪轉出現比較大的困難，也讓自己隊友的心態起了變化。」
中華隊在小組賽面對巴林，以18分之差贏球，而中國隊僅險勝1分。而面對韓國隊，中華隊輸了14分，而中國隊則是輸了16分。中台之戰將在16號進行，爭取在小組第2的名次。
目前B組4隊皆以完成2場比賽，韓國隊2勝0敗排名第一，已經取得晉級8強資格；巴林0勝2敗墊底，已經確定淘汰。而中華隊和中國隊皆是1勝1敗，下一場正面交鋒誰贏了就能取得小組第2的名次。
爭取小組名次至關重要，因為這將影響16進8資格賽中面對的對手，若贏則很可能以小組第2面對印尼，若輸則要以小組第3面對西亞強權約旦。