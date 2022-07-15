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籃球／中國1分險勝巴林　關鍵「中台之戰」將決定小組第2

▲顧全打進準決殺補籃，助中國隊戰勝巴林。（圖／FIBA提供）
▲顧全打進準決殺補籃，助中國隊戰勝巴林。（圖／FIBA提供）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-15 07:30:302022-07-15 07:35:58

2022年亞洲盃男籃小組賽，中國大陸以80:79險勝巴林，中華隊因此確定取得了八強資格賽門票。而下一場和中國隊的交手，將會影響到之後對手的強度，必須贏下來才能爭取更好的機會。

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由於受到隊內爆發疫情影響，中國隊本屆賽會戰力受到影響，今天面對過去隊史從未輸過的巴林陷入苦戰，加上孫銘徽和趙睿兩名大將在上半場就遭到驅逐出場，球隊打到最後10秒時，還處於1分落後。

最後一擊的機會，姜偉澤外線3分不中，顧全籃下卡位搶到進攻籃板，隨後補籃命中還造成對手犯規，在剩下6.7秒時幫助球隊反超1分，巴林後續反撲無力，中國隊最終驚險拿下這場勝利。整場比賽顧全11投7中，命中5顆三分球，得到22分5籃板2助攻。

賽後中國男籃總教練杜鋒表示此役球隊打得非常糟糕，沒有在場上專注的打球，出現一些不冷靜的舉動。「今天孫銘徽和趙睿應該更冷靜一點，他們的意願是好的，想為球隊去爭取。但可能是不夠冷靜，導致雙雙被罰下，造成了隊伍在那個時候人員輪轉出現比較大的困難，也讓自己隊友的心態起了變化。」

中華隊在小組賽面對巴林，以18分之差贏球，而中國隊僅險勝1分。而面對韓國隊，中華隊輸了14分，而中國隊則是輸了16分。中台之戰將在16號進行，爭取在小組第2的名次。

目前B組4隊皆以完成2場比賽，韓國隊2勝0敗排名第一，已經取得晉級8強資格；巴林0勝2敗墊底，已經確定淘汰。而中華隊和中國隊皆是1勝1敗，下一場正面交鋒誰贏了就能取得小組第2的名次。

爭取小組名次至關重要，因為這將影響16進8資格賽中面對的對手，若贏則很可能以小組第2面對印尼，若輸則要以小組第3面對西亞強權約旦。

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