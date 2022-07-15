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NBA／KD意外在市場上滯銷　鵜鶘恐將成為最終解答

▲Kevin Durant。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant。（圖／美聯社／達志影像）

文／黃建霖

2022-07-15 10:18:00

布魯克林籃網兜售Kevin Durant的過程並不是那麼順利，隨著買家慢慢退出、或失去興趣，他新賽季越來越有可能會留在隊內。而目前看起來，紐奧良鵜鶘可能是之後球隊剩下的少數解答。

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以Durant的能力和在聯盟中的地位，他在球員市場上不乏追求者。不過籃網目前開價非常高，要全明星球員和多個首輪選秀權，讓一些球隊卻步。因為季後賽球隊沒有理由拆散陣容來追逐他，必須考慮到化學效應；而因為KD的年紀，重建中的球隊也不可能以他為核心。這導致了目前的尷尬情形。

根據最新報導，外界越來越多人相信Durant可能在新賽季訓練營開啟時，仍然留在隊內，加上籃網堅持超高報價，KD本人也不太可能透過拒絕出戰來向球隊施壓，這筆交易案的日期可能會越拖越長。

之前外傳最熱烈追求Durant的兩個下家：熱火和太陽，目前皆因局勢變化而降低球隊追求可能。太陽剛剛匹配了中鋒Deandre Ayton的報價，而且在今年過完之前無法交易他；而熱火則是鎖定了Donovan Mitchell，已經開出報價要來追求他。

由於溜馬成為Ayton的追求者，並且開出總價1.33億美元的合約，太陽最終不得不匹配這份報價。而根據聯盟規定，他們在明年1月16日之前不得交易Ayton，而且未來一年這名中鋒將擁有交易否決權。這也意味著失去重要籌碼的太陽，暫時無法開出讓籃網點頭的報價。

而在熱火方面，由於爵士開始出售Mitchell，邁阿密也決定轉而接受報價較低、且更年輕的後者。目前他們和紐約尼克皆為交易案的領跑者，隊內可交易的籌碼包括Tyler Herro、Max Strus、Omer Yurtseven和Gabe Vincent，2023年、2027年、2029年首輪選秀權和其他年份的首輪選秀互換權。

這兩支球隊慢慢退出Durant爭奪戰後，市場上其它隊伍不是沒有籌碼，就是交易的意願不強，不想為此送出過多的籌碼。現在還有可能孤注一擲的隊伍可能是鵜鶘。

此前的消息來源指出，鵜鶘曾以Brandon Ingram、Larry Nance Jr. 以及多個首輪選秀權為籌碼報價Durant，這個包裹中有年輕球星，也有富有價值的首輪籤，符合籃網想要重整球隊，但不想徹底重建球隊的需求。

而對於鵜鶘來說，Durant完全可以直接升級Ingram的位置，若Zion Williamson能夠健康回歸，球隊磨合出理想的化學效應，那他們將瞬間成為爭冠勁旅。這給這支球隊提供了足夠的交易動機。

籃網目前暫時放緩了交易談判，他們不介意讓Durant繼續留在隊中，畢竟現在交易主動權在他們手上。但如果球隊以下定決心以另一名球星重頭開始，那鵜鶘可能將會是接下來值得關注的買家。

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