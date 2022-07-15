悠遊國旅今上路！自由行1300元補助　17日起才適用

我是廣告 請繼續往下閱讀
在「個別旅客住宿優惠」部分，個別旅客於平日（週日至週四）入住有參加活動的合法旅宿，一個房間一個晚上最高折抵800元，每一身分證字號限使用一次。另符合入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章旅宿，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等6項之1，可再加碼折抵500元，最高折抵1300元。旅宿業振興經費約20億餘元，若以每人折扣最高1300元來估算，名額僅約153餘萬份。
觀光局已開放旅宿業者線上報名，業者於活動期間內皆可陸續報名，經地方政府審核通過後即具參加資格。個別旅客在7月4日下午2點起，就能到台灣旅宿網連結至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」專區，查詢有參加活動的旅宿業，並上傳身分證或健保卡正面圖檔，於入住當日由旅宿業者現場折抵金額予旅客。
「團體旅遊補助」部分，旅行業只要組團人數15人以上、行程安排2天1夜以上，例假日不超過1天，且符合至國家風景區管理處、離島地區等12項景點條件中的2項，即可申請每團2萬元補助，若安排至國家綠道、16條多元自行車路線、旅遊安排於週一至週四等8項加碼條件，每項可額外補助5000元，每團最多可加碼1萬元，也就是旅行團每團最高可享3萬元補助。
親子遊客、學生族群最期待的「觀光遊樂業」部分，本次活動計有19家主題樂園業者參與，自由行旅客平日（週一至週五）入園，不分票種都可享3折優惠，樂園優惠門票採線上預約，遊客於入園前需至觀光局「台灣好樂園」網站預約，填寫代表人姓名、身份證字號、電話、入園人數及對應票種，預定完成立即取得電子憑證，電子憑證可經截圖或儲存、下載 PDF 檔案列印，於預約入園當日持憑證至櫃檯付款，單筆可預約最大張數為10張（各票種合計）。觀光局日前已開放查詢參與樂園業者，預約系統也在7月10日啟用。
主題樂園優惠活動無年齡、國籍及次數限制，凡中華民國國民及外國人士，均可適用本次優惠，且無入園家數及次數限制，僅排除符合免費資格及委託旅行社代收轉付入園者。
本次的悠遊國旅專案，實施期間今起至12月15日，為避免國人集中於假日出遊，觀光局此次針對國人住宿優惠須於週日至週四間住宿，觀光遊樂業也規定平日（週一至週五）入園方享有優惠，而團體旅遊的旅遊期間安排於週一至週四則有額外加碼，鼓勵國人於平日出遊，在享受優惠同時，亦能兼顧旅遊品質。