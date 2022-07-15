NBA／對自家經營團隊有信心　湖人老闆稱讚勇士樹立標竿

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Buss表示就算是在上賽季，他也對自己的運營團隊有信心，原因是2020年的那座冠軍，「這讓我們追上塞爾提克的冠軍數，這對我來說很重要。我父親買下湖人就是想要能夠與塞爾提克競爭，並使球隊在NBA中佔有一席之地。我覺得我繼承了他的遺志，讓我們更接近了一步。」
「如果我們進不了季後賽，你就不能再贏得總冠軍了。你甚至都不能成為競爭對手。上賽季是非常令人失望的一年。但我對我們的籃球運營部門和我們的員工有信心，我們會比上賽季做得更好。」Buss如此表示。
對於新賽季，Buss要求總經理Rob Pelinka要打造出讓球迷驕傲的球隊，「讓我們每晚都能努力打球，讓我們擁有競爭力，這就是他(Pelinka)要做的工作。他聘請的教練有能力、也知道如何讓球員發揮最大的潛能，幫助我們回到湖人籃球應有的位置。」
而如果這套陣容未能奏效，做為老闆他是否認為應該要做出改變？Buss強調自己身為經營者，有義務讓湖人球迷看到精彩的湖人籃球，雖然不能承諾能年年拿冠軍，但至少該保持競爭力。
「如果你連舞會都沒被邀請參加——沒打進季后賽——你就無法開啟這段旅程。我們必須做到這一點。這取決於教練組和球員。我們盡力為他們提供成功所需的所有東西。」Buss如此說道。
下個賽季西區將面臨相當激烈的競爭，衛冕軍也處在這裡，Buss直言要對勇士值得尊重，「我要向勇士脫帽致敬，他們在聯盟中樹立了卓越的標竿。我們也要提高自己的競爭力。」