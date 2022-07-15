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藍稱林智堅任助理無利益迴避　柯建銘轟：惡意抹黑請自重

▲國民黨持續抹黑林智堅論文，引發論戰。（圖／林智堅辦公室提供）
▲國民黨持續抹黑林智堅論文，引發論戰。（圖／林智堅辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-15 13:55:082022-07-15 14:01:42

民進黨桃園市長參選人林智堅參選以來，論文爭議持續遭到國民黨抹黑。國民黨立法院黨團今（15）日拿出竹科研究的申請書表示，林智堅在擔任民進黨立法院黨團總召柯建銘助理同時，也擔任竹科研究的助理，已違反《公務人員利益衝突迴避法》。對此，柯建銘表示，敬告國民黨，勿再惡意抹黑，胡說八道，有關國民黨召開記者會，惡意影射、抹黑等，請相關人員自重，否則將採取法律行動。

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柯建銘表示，「敬告國民黨，勿再惡意抹黑，胡說八道，不知法為何物！」他指出，有關國民黨召開記者會，惡意影射、抹黑等，請相關人員自重，否則他將採取法律行動。

柯建銘說， 30年來，中華大學校方及任何一名教授，從未拜託過他，幫助取得政府標案或委託案。且2007年科管局委託案，林智堅當時在他新竹服務處當助理，考上中華大學碩士班，自己是事後才知，也從未過問，只有鼓勵。

柯建銘呼籲，不懂法不要亂講，遺憾的是，曾銘宗還是立法委員。《公職人員利益衝突迴避法》直到2018年修法，才在第三條適用範圍中，加入第六項，也就是「各級民意代表助理」，請國民黨對桃園市的市政與市民的需求多一點用心，勿再用潑髒水抹黑惡意影射的手法來選舉。

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