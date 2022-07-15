特企／法國BLVCK聯手沙漠魚科技　打造闇黑宇宙！

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「SMR-Seamless無縫擴增實境技術」係透過擴增實境立體圖像資料模組，並透過載具取得實體空間參數，呈現空間影像資料模組與虛擬立體空間。隨著使用者的移動，虛擬角色也同步移動路徑及視角，當BLVCK藝術結合3D實境技術，讓使用者達到身歷其境的「沈浸式體驗」。本次活動中，沙漠魚科技除了提供「SMR-Seamless無縫擴增實境技術」外，更包下了此次BLVCK NFT 的3D角色建模與動態製作，提供一條龍的元宇宙設計與技術。 沙漠魚科技瞄準未來趨勢，目前已整合NFT設計團隊及尖端建構技術，未來可協助有NFT需求者，客製化設計及發行自己專屬的NFT。
沙漠魚科技董事長 李厚豪表示：SMR無縫擴增實境技術，可讓使用者僅僅透過一台IPad平板便可開啟虛擬實境的大門，進入虛擬世界，並與虛擬世界中的人事物做互動，達到更完整的虛實整合。此次不僅打造BLVCK專屬質感元宇宙，更是加入闇黑美學元素建構BLVCK之NFT虛擬角色，當天活動現場更是邀請多位知名KOL，裝扮成由BLVCK 創辦人兼設計師 Julian O’hayon 親自打造的專屬角色——BLVCK Genesis，將虛實整合發揮淋漓盡致。
為突破框架及創新之姿，此次開幕活動更是連三日(7/8-7/10)於大遠百廣場展示「闇黑款」義大利超跑Lamborghini藍寶堅尼、英倫超跑McLaren麥拉倫、Mercedes-Benz賓士 G Class等知名車款，並貼上全黑系品牌標識性質感車膜，吸引大量車迷到場一睹千萬超跑風采。