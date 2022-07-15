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特企／法國BLVCK聯手沙漠魚科技　打造闇黑宇宙！

▲沙漠魚科技董事長李厚豪（左二）與團隊成員於現場檢測技術成果。（圖／品牌提供）
▲沙漠魚科技董事長李厚豪（左二）與團隊成員於現場檢測技術成果。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-15 16:15:49

迎接法國黑色生活風尚品牌「BLVCK NFT」板橋概念店盛大開幕！上週末(7/8)於板橋大遠百廣場舉行開幕派對，多名知名網紅及藝人出席，包含鄉民女神 奎丁、台灣新星男團ALL IN 5、知名造型大師 劉大強、知名主播劉涵竹、歌壇新星 林茉曦、斯亞、蘿莉塔.....等齊聚共襄盛舉。

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此次特別採用沙漠魚科技獨家專利技術——SMR-Seamless無縫擴增實境技術，現場參加者透過IPad平板即可進入BLVCK專屬闇黑元宇宙，畫面可見BLVCK之NFT虛擬角色，隨著使用者移動腳步同步於虛擬世界中走動，讓現場民眾不禁驚呼「像是進到另一個世界！」。

「SMR-Seamless無縫擴增實境技術」係透過擴增實境立體圖像資料模組，並透過載具取得實體空間參數，呈現空間影像資料模組與虛擬立體空間。隨著使用者的移動，虛擬角色也同步移動路徑及視角，當BLVCK藝術結合3D實境技術，讓使用者達到身歷其境的「沈浸式體驗」。本次活動中，沙漠魚科技除了提供「SMR-Seamless無縫擴增實境技術」外，更包下了此次BLVCK NFT 的3D角色建模與動態製作，提供一條龍的元宇宙設計與技術。 沙漠魚科技瞄準未來趨勢，目前已整合NFT設計團隊及尖端建構技術，未來可協助有NFT需求者，客製化設計及發行自己專屬的NFT。

沙漠魚科技董事長 李厚豪表示：SMR無縫擴增實境技術，可讓使用者僅僅透過一台IPad平板便可開啟虛擬實境的大門，進入虛擬世界，並與虛擬世界中的人事物做互動，達到更完整的虛實整合。此次不僅打造BLVCK專屬質感元宇宙，更是加入闇黑美學元素建構BLVCK之NFT虛擬角色，當天活動現場更是邀請多位知名KOL，裝扮成由BLVCK 創辦人兼設計師 Julian O’hayon 親自打造的專屬角色——BLVCK Genesis，將虛實整合發揮淋漓盡致。

為突破框架及創新之姿，此次開幕活動更是連三日(7/8-7/10)於大遠百廣場展示「闇黑款」義大利超跑Lamborghini藍寶堅尼、英倫超跑McLaren麥拉倫、Mercedes-Benz賓士 G Class等知名車款，並貼上全黑系品牌標識性質感車膜，吸引大量車迷到場一睹千萬超跑風采。

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